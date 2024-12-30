Канцлер Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа в своем обращении с итогами года отметил, что главным вызовом 2024 года стали бюджетные сокращения. Из-за этого пришлось принимать непростые решения о том, какие медицинские и социальные услуги государство может себе позволить предоставлять и в каком объеме.
Министерство социальных дел: главный вызов 2024 года – сокращения бюджета
«Во всем этом процессе мы не забывали о своей миссии - создавать в Эстонии условия для жизни, где у людей есть равные возможности для достойного существования», - отметил Мяндмаа.
«Бюджет подведомственной сферы Министерства социальных дел значителен, он составляет около 40 процентов государственного бюджета, и на первый взгляд может показаться, что средств достаточно. Однако, как я говорил ранее, бережливость всегда разумна, а сокращения возможны и в трудные времена необходимы. Но такие меры требуют ответственного подхода к тому, за чей счет они будут произведены и каковы их долгосрочные последствия», - подчеркнул он.
По его словам за этот год министерство проанализировало 125 различных услуг, чтобы выявить дублирование и найти способы сэкономить, минимизируя влияние на жизнь людей. В период с 2025 по 2028 годы бюджет подведомственной сферы министерства будет сокращен на 219 миллионов евро, из которых 28,3 миллиона - уже в следующем году. «Хотя эти сокращения болезненны, они необходимы для обеспечения устойчивости в будущем, и я верю, что мы нашли ответственные решения», - заявил Мяндмаа.
«Вместе с тем, например, для смягчения последствий налога на моторные транспортные средства мы разработали совместно с заинтересованными сторонами решение, которое позволит увеличить пособия по инвалидности и сделать вспомогательные средства более доступными. В рамках напряженных обсуждений финансирования здравоохранения мы нашли баланс в области сестринского ухода: в новом году государство увеличит финансирование этой сферы, а доля расходов пациентов снизится. Таким образом, даже в условиях сложного выбора мы смогли улучшить ситуацию для уязвимых групп населения», - добавил он.
По словам Мяндмаа, уходящий год также стал годом долгожданного прогресса в сфере профилактики: в декабре парламент утвердил новый закон о общественном здравоохранении, разработанный в сотрудничестве Министерства социальных дел с многочисленными партнерами. «Этот закон установит четкие правила для ограничения услуг и продуктов, угрожающих здоровью, создавая благоприятную среду для долгой и здоровой жизни. Также важным шагом стало обеспечение постоянного финансирования услуг в сфере психического здоровья на уровне местных самоуправлений», - отметил он.
«Этот год вновь напомнил нам, насколько важны гибкость и способность адаптироваться. Каждое принятое решение и инициатива были направлены на достижение основной цели - создание здоровой, заботливой и сильной Эстонии, обеспечение устойчивого развития. И все это стало возможным благодаря преданной работе команды Министерства социальных дел и наших партнеров. Спасибо всем вам!» - заключил канцлер.