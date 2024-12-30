Министерство социальных дел: главный вызов 2024 года – сокращения бюджета

«Во всем этом процессе мы не забывали о своей миссии - создавать в Эстонии условия для жизни, где у людей есть равные возможности для достойного существования», - отметил Мяндмаа.

«Бюджет подведомственной сферы Министерства социальных дел значителен, он составляет около 40 процентов государственного бюджета, и на первый взгляд может показаться, что средств достаточно. Однако, как я говорил ранее, бережливость всегда разумна, а сокращения возможны и в трудные времена необходимы. Но такие меры требуют ответственного подхода к тому, за чей счет они будут произведены и каковы их долгосрочные последствия», - подчеркнул он.

По его словам за этот год министерство проанализировало 125 различных услуг, чтобы выявить дублирование и найти способы сэкономить, минимизируя влияние на жизнь людей. В период с 2025 по 2028 годы бюджет подведомственной сферы министерства будет сокращен на 219 миллионов евро, из которых 28,3 миллиона - уже в следующем году. «Хотя эти сокращения болезненны, они необходимы для обеспечения устойчивости в будущем, и я верю, что мы нашли ответственные решения», - заявил Мяндмаа.