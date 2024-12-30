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Инцидент в Финском заливе вновь поднял вопрос о необходимости обновления эстонского флота

Перевод: Каролина Вертяева
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Недавний инцидент с повреждением кабелей в Финском заливе вновь вызывает вопрос: когда и будут ли вообще у военно-морского флота новые корабли?
Недавний инцидент с повреждением кабелей в Финском заливе вновь вызывает вопрос: когда и будут ли вообще у военно-морского флота новые корабли? Фото: Madis Veltman

Эстонский флот уже много лет нуждается в обновлении. Недавний инцидент с повреждением кабелей в Финском заливе вновь вызывает вопрос: когда и будут ли вообще у военно-морского флота новые корабли?

После реформы флота, проведенной несколько лет назад, ВМС были переданы задачи по ликвидации разливов нефти, спасению на море, поддержанию порядка и охране границ, ранее выполнявшиеся Департаментом полиции и пограничной охраны. Вместе с новыми обязанностями флот получил устаревший парк кораблей, нуждающийся в обновлении.

Когда Министерство обороны летом утвердило четырехлетний план развития, было решено отложить некоторые проекты, чтобы приоритетом стало увеличение закупок боеприпасов. Среди отложенных проектов оказалось и замена 30-летнего патрульного корабля Пиккер стоимостью 27 миллионов евро.

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