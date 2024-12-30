Инцидент в Финском заливе вновь поднял вопрос о необходимости обновления эстонского флота

Недавний инцидент с повреждением кабелей в Финском заливе вновь вызывает вопрос: когда и будут ли вообще у военно-морского флота новые корабли?

Эстонский флот уже много лет нуждается в обновлении. Недавний инцидент с повреждением кабелей в Финском заливе вновь вызывает вопрос: когда и будут ли вообще у военно-морского флота новые корабли?