Эстонский флот уже много лет нуждается в обновлении. Недавний инцидент с повреждением кабелей в Финском заливе вновь вызывает вопрос: когда и будут ли вообще у военно-морского флота новые корабли?
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Инцидент в Финском заливе вновь поднял вопрос о необходимости обновления эстонского флота
После реформы флота, проведенной несколько лет назад, ВМС были переданы задачи по ликвидации разливов нефти, спасению на море, поддержанию порядка и охране границ, ранее выполнявшиеся Департаментом полиции и пограничной охраны. Вместе с новыми обязанностями флот получил устаревший парк кораблей, нуждающийся в обновлении.