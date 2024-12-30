Эстонские потребители все чаще стали выбирать возможность расплатиться за покупки позже

Согласно статистике, в этом году системы «купи сейчас, заплати позже» чаще всего использовались при покупках в универсальных магазинах, а также при приобретении мебели, электроники, одежды и обуви. Эти решения особенно популярны в интернет-магазинах и в местах с высокой средней стоимостью покупок.