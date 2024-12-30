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Эстонские потребители все чаще стали выбирать возможность расплатиться за покупки позже

Перевод: Каролина Вертяева
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Оплата покупок в магазине. Иллюстративное фото
Оплата покупок в магазине. Иллюстративное фото Фото: Viktoriia Hnatiuk/Shutterstock

Гибкие платежные решения становятся все более востребованными в Эстонии, позволяя покупателям распределять оплату крупных покупок на несколько месяцев.

Согласно статистике, в этом году системы «купи сейчас, заплати позже» чаще всего использовались при покупках в универсальных магазинах, а также при приобретении мебели, электроники, одежды и обуви. Эти решения особенно популярны в интернет-магазинах и в местах с высокой средней стоимостью покупок.

По словам представителей Inbank, наибольший рост произошел в универсальной категории - в магазинах и интернет-платформах, продающих широкий ассортимент товаров, таких как Kaup24, Hansapost и Frog. Популярность таких решений увеличилась благодаря сотрудничеству с Montonio, предоставляющим онлайн-платежные решения, что расширило число продавцов, предлагающих гибкие варианты оплаты.

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