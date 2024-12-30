Премии сотрудникам муниципалитетов достигают нескольких сотен евро

В некоторых волостях ограничились символическими подарочными картами или местной продукцией, тогда как в других премии достигали нескольких сотен евро. Некоторые муниципалитеты заменили бонусы мероприятиями для укрепления командного духа.

По словам старейшины волости Антсла Аво Киршбаума, волостное управление и подведомственные учреждения в этом году выплатили бонусы или премии в размере от 100 до 300 евро в зависимости от возможностей бюджета. Также сотрудники, работающие с детьми, получили подарочные карты для посещения кинотеатров или приобретения книг.