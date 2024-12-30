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Премии сотрудникам муниципалитетов достигают нескольких сотен евро

Перевод: Каролина Вертяева
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Пожилой человек держит в руках деньги
Пожилой человек держит в руках деньги Фото: Andrzej Rostek/Shutterstock

Муниципалитеты Южной Эстонии выбрали разные способы выразить благодарность своим сотрудникам перед Рождеством и оценить их труд. Размер премий и подарков зависит от бюджета и возможностей каждой волости.

В некоторых волостях ограничились символическими подарочными картами или местной продукцией, тогда как в других премии достигали нескольких сотен евро. Некоторые муниципалитеты заменили бонусы мероприятиями для укрепления командного духа.

По словам старейшины волости Антсла Аво Киршбаума, волостное управление и подведомственные учреждения в этом году выплатили бонусы или премии в размере от 100 до 300 евро в зависимости от возможностей бюджета. Также сотрудники, работающие с детьми, получили подарочные карты для посещения кинотеатров или приобретения книг.

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