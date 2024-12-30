Муниципалитеты Южной Эстонии выбрали разные способы выразить благодарность своим сотрудникам перед Рождеством и оценить их труд. Размер премий и подарков зависит от бюджета и возможностей каждой волости.
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Премии сотрудникам муниципалитетов достигают нескольких сотен евро
В некоторых волостях ограничились символическими подарочными картами или местной продукцией, тогда как в других премии достигали нескольких сотен евро. Некоторые муниципалитеты заменили бонусы мероприятиями для укрепления командного духа.