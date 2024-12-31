Крушение самолета AZAL: помогли ли извинения Путина и как в Азербайджане изменилось отношение к России

МИД Азербайджана тем временем сократил разрешение на пребывание в стране для граждан России вдвое — до 90 дней в течение года, и это встретило одобрение у многих в стране.

Вместе с тем, в соцсетях раздаются призывы к россиянам «валить» прямо сейчас, некоторые считают, что «в расследовании им главное не выйти на самих себя». Другие задаются вопросом: «Останутся ли эти извинения [Путина] только по телефону или это будут публичные извинения перед азербайджанским народом?»

В Азербайджане не обошли вниманием то, как российские телеведущие-пропагандисты пытаются сместить акцент непосредственно с работы российских ПВО и российской ответственности на Украину: якобы ее дроны намеренно подставили под огонь азербайджанский самолет.

Режиссер Анар Азимов замечает, что «одни и те же люди те, кто делал это с 24 февраля 2022 года, разгоняют волну антиукраинского хейта».

Люди на могиле пилотов самолета. Женщина опускается к гробу. Фото: Getty Images

Слишком поздно

Оппозиционный политический обозреватель Рауф Миркадыров считает, что негодования было бы значительно меньше, если бы Путин не ждал четыре дня, прежде чем извиниться.

«Это событие выявило наличие очень серьезных проблем и неравенства в отношениях между Россией и Азербайджаном, — говорит он. — Администрация Путина надеялась все скрыть, и тот факт, что такие надежды вообще возникают, показывает очень серьезные проблемы во внешней политике Азербайджана».