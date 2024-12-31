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На прошлой неделе электричество в Эстонии было значительно дороже, чем в Финляндии

Редактор: rus.postimees.ee
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Электроэнергия. Снимок иллюстративный.
Электроэнергия. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

На минувшей неделе биржевая цена на электроэнергию в Эстонии подорожала на 30%, пишет Rus.ERR.

В течение недели с 23 по 29 декабря средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 7,84 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 6,1 цента, средний биржевой тариф вырос на 30%.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе была такой же, как в Эстонии. В Финляндии тариф был в 4,5 раза ниже - 1,73 цента.

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