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НАТО усилит присутствие в Балтийском море

Редактор: rus.postimees.ee
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Корабли НАТО во время учений в Балтийском море в 2023 году.
Корабли НАТО во время учений в Балтийском море в 2023 году. Фото: Jānis Laizāns

В НАТО решили усилить свое военное присутствие в Балтийском море для защиты находящейся в нем инфраструктуры после недавнего повреждения подводных кабелей между Эстонией и Финляндией, пишет Rus.ERR.

«В целях поддержания бдительности, повышения ситуационной осведомленности и предотвращения будущих инцидентов НАТО увеличит свое военное присутствие в Балтийском море», - сообщил Североатлантический альянс в опубликованном в понедельник на его сайте заявлении.

В нем отмечается, что такое решение было принято по результатам встречи членов военного блока, которая состоялась 30 декабря в штаб-квартире НАТО для обсуждения безопасности критической инфраструктуры в Балтийском море после повреждения эстонско-финских подводных кабелей 25 декабря.

В заявлении также отмечается, что страны-члены также рассматривают и другие меры для противодействия потенциальным угрозам критической подводной инфраструктуре, в том числе при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры, созданного в мае этого года.

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