НАТО усилит присутствие в Балтийском море

«В целях поддержания бдительности, повышения ситуационной осведомленности и предотвращения будущих инцидентов НАТО увеличит свое военное присутствие в Балтийском море», - сообщил Североатлантический альянс в опубликованном в понедельник на его сайте заявлении.

В нем отмечается, что такое решение было принято по результатам встречи членов военного блока, которая состоялась 30 декабря в штаб-квартире НАТО для обсуждения безопасности критической инфраструктуры в Балтийском море после повреждения эстонско-финских подводных кабелей 25 декабря.

В заявлении также отмечается, что страны-члены также рассматривают и другие меры для противодействия потенциальным угрозам критической подводной инфраструктуре, в том числе при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры, созданного в мае этого года.