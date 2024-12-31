Сервис аренды автомобилей Bolt Drive не будет доступен в период с 22:00 31 декабря до 8:00 1 января. Компания призывает отказаться от управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и рекомендует в новогоднюю ночь пользоваться такси Bolt или общественным транспортом.
В новогоднюю ночь жители Эстонии не смогут воспользоваться сервисом аренды автомобилей Bolt Drive
«Безопасность наших клиентов и всех участников дорожного движения - наш главный приоритет. Новогодняя ночь полна радости и празднования, но часто сопровождается употреблением алкоголя. Мы ограничиваем доступ к Bolt Drive в эту ночь, чтобы предотвратить возможные происшествия. Просим клиентов отнестись к этому с пониманием», - заявил руководитель Bolt Drive в Эстонии Максим Палонен.
Клиенты с активной долгосрочной арендой смогут продолжить использование автомобиля и в период ограничения. Однако взять машину без предварительной брони в указанные часы будет невозможно.
В автопарке Bolt Drive в Эстонии насчитывается более 1000 автомобилей, включая легковые машины разных размеров, электромобили и фургоны. В общей сложности услугами Bolt пользуются более 200 миллионов клиентов в 50 странах Европы и Африки.