В новогоднюю ночь жители Эстонии не смогут воспользоваться сервисом аренды автомобилей Bolt Drive

«Безопасность наших клиентов и всех участников дорожного движения - наш главный приоритет. Новогодняя ночь полна радости и празднования, но часто сопровождается употреблением алкоголя. Мы ограничиваем доступ к Bolt Drive в эту ночь, чтобы предотвратить возможные происшествия. Просим клиентов отнестись к этому с пониманием», - заявил руководитель Bolt Drive в Эстонии Максим Палонен.

Клиенты с активной долгосрочной арендой смогут продолжить использование автомобиля и в период ограничения. Однако взять машину без предварительной брони в указанные часы будет невозможно.

В автопарке Bolt Drive в Эстонии насчитывается более 1000 автомобилей, включая легковые машины разных размеров, электромобили и фургоны. В общей сложности услугами Bolt пользуются более 200 миллионов клиентов в 50 странах Европы и Африки.