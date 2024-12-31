Sport-Express сообщает, что президент Олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев назвал спортсменом года в стране Путина. Хотя он не смог назвать ни одного спортивного достижения 72-летнего президента за прошедший год, все равно высоко оценил его.

«Владимир Путин – наш лидер. Никто не сделал для спорта столько, сколько он, и в будущем тоже не сделает», – заявил министр.

Путин – страстный поклонник хоккея, и его время от времени можно увидеть играющим в России. Часто он забивает голы с передач хоккейных легенд страны, однако никто не пытается играть против него всерьез.

Министр Дегтярев считает, что у профессиональных спортсменов важная роль в обществе, и их успехи должны цениться.

«Я поддерживаю всех наших спортсменов и радуюсь их победам. Сделаю все возможное, чтобы как можно больше наших атлетов побеждали и служили примером для миллионов российских мальчиков и девочек», – сказал он.

Министр спорта также выразил надежду, что российские спортсмены смогут в следующем году вернуться на международную арену под флагом, гимном и символикой России.

«Мы сделаем для этого все возможное, и в следующем году обязательно этого добьемся», – заявил Дегтярев.

Он продолжил: «Мы определили курс и твердо его придерживаемся. Особенно с юридической точки зрения: это значит, что не голословными заявлениями на телеканалах, а конкретными аргументами. Говорю это вам как доктор юридических наук».

Он также затронул вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Восстановление наших прав – это сложный и затянутый процесс. Это не произойдет завтра или послезавтра. Но мы уплатили взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA), мы являемся частью этой системы. А Олимпийский комитет России признан Международным олимпийским комитетом (МОК)».