В то время, когда в Эстонии спортсменом года среди мужчин стал легкоатлет Йоханнес Эрм, министр спорта России сообщил, что их атлетом года должен был бы стать президент Путин.
Российский министр спорта назвал спортсменом года… Путина
Sport-Express сообщает, что президент Олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев назвал спортсменом года в стране Путина. Хотя он не смог назвать ни одного спортивного достижения 72-летнего президента за прошедший год, все равно высоко оценил его.
«Владимир Путин – наш лидер. Никто не сделал для спорта столько, сколько он, и в будущем тоже не сделает», – заявил министр.
Путин – страстный поклонник хоккея, и его время от времени можно увидеть играющим в России. Часто он забивает голы с передач хоккейных легенд страны, однако никто не пытается играть против него всерьез.
Министр Дегтярев считает, что у профессиональных спортсменов важная роль в обществе, и их успехи должны цениться.
«Я поддерживаю всех наших спортсменов и радуюсь их победам. Сделаю все возможное, чтобы как можно больше наших атлетов побеждали и служили примером для миллионов российских мальчиков и девочек», – сказал он.
Министр спорта также выразил надежду, что российские спортсмены смогут в следующем году вернуться на международную арену под флагом, гимном и символикой России.
«Мы сделаем для этого все возможное, и в следующем году обязательно этого добьемся», – заявил Дегтярев.
Он продолжил: «Мы определили курс и твердо его придерживаемся. Особенно с юридической точки зрения: это значит, что не голословными заявлениями на телеканалах, а конкретными аргументами. Говорю это вам как доктор юридических наук».
Он также затронул вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Восстановление наших прав – это сложный и затянутый процесс. Это не произойдет завтра или послезавтра. Но мы уплатили взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA), мы являемся частью этой системы. А Олимпийский комитет России признан Международным олимпийским комитетом (МОК)».