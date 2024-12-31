Тревожные времена на газовом рынке: за год цена выросла почти вдвое

Например, с января гибкий пакет природного газа для бытовых потребителей компании Elenger (ранее Eesti Gaas) подорожает до 69 центов за кубический метр. Весной газ в таком же пакете стоил всего 49,5 центов, а еще в августе - 52,5 центов. Это означает, что в следующем году потребителям придется платить за газ примерно на 40 процентов больше, чем в начале этого года.