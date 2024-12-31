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Тревожные времена на газовом рынке: жители Эстонии столкнутся с резким ростом цен

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Газопровод.
Газопровод. Фото: Sergei Karpukhin

На голландской бирже природный газ сейчас стоит более чем на 50 процентов дороже, чем весной. Повышение цен также сильно отразится и на эстонских потребителях.

Например, с января гибкий пакет природного газа для бытовых потребителей компании Elenger (ранее Eesti Gaas) подорожает до 69 центов за кубический метр. Весной газ в таком же пакете стоил всего 49,5 центов, а еще в августе - 52,5 центов. Это означает, что в следующем году потребителям придется платить за газ примерно на 40 процентов больше, чем в начале этого года.

Причина стремительного роста цен в последние месяцы заключается в том, что срок действия соглашения, по которому Россия поставляет свой газ в Европу через Украину, истекает в этом году. Если каким-то чудом контракт будет продлен в последний момент, цена на газ, вероятно, резко снизится.

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