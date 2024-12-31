Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

​Юн Сок Ёль за последние две недели трижды проигнорировал вызовы на допрос, и в итоге следователи в воскресенье вечером подали в суд ходатайство об ордере на арест.

Адвокат Юна называет это ходатайство незаконным.

Следователи должны арестовать отстраненного президента до 6 января, по истечении этого срока им придется просить суд о продлении ордера. Удастся ли следствию арестовать Юна, неизвестно: им могут помешать охрана президента и его сторонники.

Охрана ранее уже не пропустила следователей в офис президента и его личную резиденцию, хотя у них был ордер на обыск этих помещений.

В истории Южной Кореи уже были случаи, когда власти отказывались от попыток арестовать известных политиков из-за того, что аресту физически препятствовали их окружение и сторонники.

Адвокаты Юн Сок Ёля в понедельник заявили, что следователи не имеют оснований его арестовывать, поскольку президент по конституции имеет право объявлять военное положение.

Сам Юн еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было «политически выверенным решением», и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая парализовала работу правительства.

Где именно сейчас находится Юн Сок Ёль, неизвестно. Выезжать из страны ему запретили.