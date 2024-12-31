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Хронология Дело Мехиса Виру. Как жалобы привели к официальному обвинению и передаче дела в суд

Перевод: Инна Мельникова
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Мехис Виру, 2022 год.
Мехис Виру, 2022 год. Фото: Eero Vabamägi

Лыунаская окружная прокуратура направила в суд в понедельник, 30 декабря 2024 года, уголовное дело, в котором тренеру по легкой атлетике Мехису Виру (61) предъявлено обвинение в принуждении к половому акту и другим действиям сексуального характера.

Началом дела Мехиса Виру можно считать август 2022 года, когда в Эстонскую федерацию легкой атлетики (EKJL) поступили письменные заявления от четырех разных сторон, в которых указывалось на неэтичное и неподобающее тренеру поведение Виру.

После этого было начато внутреннее дисциплинарное производство, в ходе которого была собрана информация, ставшая основанием для последующего расследования возможного преступления прокуратурой. События развивались следующим образом:

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