Лыунаская окружная прокуратура направила в суд в понедельник, 30 декабря 2024 года, уголовное дело, в котором тренеру по легкой атлетике Мехису Виру (61) предъявлено обвинение в принуждении к половому акту и другим действиям сексуального характера.
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Хронология скандала ⟩ Что же привело к уголовному делу в отношении обвиняемого в сексуальных домогательствах эстонского тренера?
Началом дела Мехиса Виру можно считать август 2022 года, когда в Эстонскую федерацию легкой атлетики (EKJL) поступили письменные заявления от четырех разных сторон, в которых указывалось на неэтичное и неподобающее тренеру поведение Виру.