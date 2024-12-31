Рейнсалу: надо запустить сланцевые электростанции, чтобы обеспечить надежное электроснабжение по доступным ценам

«Необходимо обеспечить [работу] Нарвских электростанций на полной производственной мощности без каких-либо навязанных правительством ограничений. Необходимо добиться соглашения по энергетической политике на уровне Европейского союза, чтобы систему торговли квотами на выбросы парниковых газов в энергетике можно было приостанавливать для обеспечения энергобезопасности или выделять бесплатные квоты на CO2 в условиях кризиса с энергобезопасностью», - написал Рейнсалу в соцсетях.

Он добавил, что речь идет не только о надежности электроснабжения, но и об уровне цен на электричество в стране, которые разгоняют инфляцию, ухудшают конкурентоспособность предприятий и снижают располагаемые доходы людей.

Он призвал правительство проявить политическую смелость для принятия такого решения, назвав абсурдным утверждения министра климата Йоко Алендер о том, что в следующем году цены на электричество снизятся.