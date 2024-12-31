Петтер Нортуг, завершивший лыжную карьеру несколько лет назад, регулярно подшучивает над нынешними топ-лыжниками. Однако теперь 38-летний Нортуг решил вернуться в большой спорт и нацелился на зимнюю Олимпиаду 2026 года. Во время текущего «Тур де Ски» под его критику попал трехкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен, которого Нортуг пообещал в будущем «уничтожить» на лыжне.
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Нортуг атаковал трехкратного олимпийского чемпиона: я уничтожу тебя!
Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг в последнее время работал телекомментатором, но теперь решил найти новую страну, которую мог бы представить, и попытаться завоевать для нее путевку на Олимпиаду.