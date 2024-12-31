Нортуг атаковал трехкратного олимпийского чемпиона: я уничтожу тебя!

Петтер Нортуг, завершивший лыжную карьеру несколько лет назад, регулярно подшучивает над нынешними топ-лыжниками. Однако теперь 38-летний Нортуг решил вернуться в большой спорт и нацелился на зимнюю Олимпиаду 2026 года. Во время текущего «Тур де Ски» под его критику попал трехкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен, которого Нортуг пообещал в будущем «уничтожить» на лыжне.