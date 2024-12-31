Вт, 31.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Нортуг атаковал трехкратного олимпийского чемпиона: я уничтожу тебя!

Перевод: Инна Мельникова
Copy
Петтер Нортуг.
Петтер Нортуг. Фото: Priit Simson/Postimees

Петтер Нортуг, завершивший лыжную карьеру несколько лет назад, регулярно подшучивает над нынешними топ-лыжниками. Однако теперь 38-летний Нортуг решил вернуться в большой спорт и нацелился на зимнюю Олимпиаду 2026 года. Во время текущего «Тур де Ски» под его критику попал трехкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен, которого Нортуг пообещал в будущем «уничтожить» на лыжне.

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг в последнее время работал телекомментатором, но теперь решил найти новую страну, которую мог бы представить, и попытаться завоевать для нее путевку на Олимпиаду.

Некоторое время назад он действительно заявил, что ищет страну, за которую мог бы выступить на Олимпиаде 2026 года в Милане-Кортине. Хотя среди вариантов рассматривалась и Эстония, сейчас ходят слухи, что Нортуг начал процесс получения гражданства Австрии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх