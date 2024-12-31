ФОТО Каким люди в прошлом представляли 2025 год?

Итак, мы живем в будущем. И хотя вокруг нас нет городов под куполами, роботов-дворецких или летающих автомобилей, к 2025-му реализовалось многое из мечт, страхов и предчувствий прошлого. Каждый Новый год - это точка ожиданий, но «юбилейные» даты особенно популярны у фантастов и футурологов. Каким они представляли грядущий 2025-й, когда он был только мечтой?