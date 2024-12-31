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ФОТО Каким люди в прошлом представляли 2025 год?

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Домашние роботы.
Домашние роботы. Фото: Энциклопедия The Art of Science (1978)

Итак, мы живем в будущем. И хотя вокруг нас нет городов под куполами, роботов-дворецких или летающих автомобилей, к 2025-му реализовалось многое из мечт, страхов и предчувствий прошлого. Каждый Новый год - это точка ожиданий, но «юбилейные» даты особенно популярны у фантастов и футурологов. Каким они представляли грядущий 2025-й, когда он был только мечтой?

Будущее всегда было чем-то особенным - это символ надежд, страхов, амбиций и разочарований. Люди прошлого, глядя вперед, рисовали образы, которые теперь заставляют нас улыбаться в силу своей наивности или задумываться над их удивительной прозорливостью.

«Электропередача в 2025 году»
«Электропередача в 2025 году» Фото: Журнал Amazing Stories (1926)
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