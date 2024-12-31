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На вокзале начался снос помещения для хранения багажа, на его месте могут построить офисное здание

Перевод: Павел Соболев
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Построенное в конце позапрошлого столетия здание доживает свои последние дни.
Построенное в конце позапрошлого столетия здание доживает свои последние дни. Фото: Margus Ansu

Наступили последние дни для обветшавшего строения, предназначенного для хранения багажа на вокзале в Тарту. Строение стоит прямо рядом с главным зданием вокзала, и компания-владелец хочет построить на том же месте новое здание, где будут ресторан и офисы. Однако более точные планы еще предстоит согласовать с управой города.

Здание для багажа, построенное в конце XIX века, само по себе памятником архитектуры не является, но находится на территории, защищаемой Департаментом охраны памятников истории и культуры. Поскольку само здание не представляет исторической или архитектурной ценности, нет причин препятствовать его сносу, сказала главный специалист Тартуской службы по охране культурных ценностей Брита Карин Арновер.

Но расположение в охраняемой зоне означает, что новое здание должно занять точно такую же по размеру территорию. Необходимо подготовить точную документацию о сносе, и сохранить наиболее ценные детали сносимого строения, чтобы использовать их для нового здания.

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