Начался снос вокзального помещения для хранения багажа, на его месте могут возвести офисное здание

Наступили последние дни для обветшавшего строения, предназначенного для хранения багажа на вокзале в Тарту. Строение стоит прямо рядом с главным зданием вокзала, и компания-владелец хочет построить на том же месте новое здание, где будут ресторан и офисы. Однако более точные планы еще предстоит согласовать с управой города.