Бывший главный тренер сборной Англии получил рыцарский титул

Каждый год король Великобритании вручает новогодние награды. В этом году в списке более 1200 человек, внесших свой вклад в жизнь страны на самом разном уровне. Среди этих персон и бывший главный тренер национальной футбольной сборной Гарет Саутгейт. Ему пожалован рыцарский титул.

Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда взяла серебро на двух чемпионатах Европы, а также заняла четвёртое место на чемпионате мира в 2018 году. Саутгейт покинул пост главного тренера после финала Евро-2024, в котором его подопечные потерпели поражение от сборной Испании.