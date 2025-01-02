В прошлом году была разоблачена финансовая пирамида, основанная на лизинге и аренде криптовалютных устройств. Стоящей за схемой группе удалось обмануть тысячи жертв, причинив ущерб на сумму до 113 миллионов евро. По данным Департамента полиции и погранохраны, по состоянию на ноябрь 2024 года из-за различных мошенничеств с инвестициями жители Эстонии потеряли около 5 миллионов евро.
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Признак кризиса: финансовые пирамиды подстерегают жителей Эстонии и в 2025-м
Лизинговые мошенники были раскрыты властями Германии, Швейцарии, Австрии, Чехии, Литвы и Лихтенштейна при поддержке Eurojust и Europol. Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко говорит, что финансовые пирамиды - далеко не новая форма мошенничества, однако методы мошенников и способы сокрытия их истинных целей постоянно меняются.