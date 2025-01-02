Признак кризиса: финансовые пирамиды подстерегают жителей Эстонии и в 2025-м

Лизинговые мошенники были раскрыты властями Германии, Швейцарии, Австрии, Чехии, Литвы и Лихтенштейна при поддержке Eurojust и Europol. Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко говорит, что финансовые пирамиды - далеко не новая форма мошенничества, однако методы мошенников и способы сокрытия их истинных целей постоянно меняются.

Так, весной прошлого года в Эстонии распространялись схемы, в которых людям предлагалось инвестировать в криптовалюту. По данным полиции, целевая группа таких схем широка, и мошенники стараются вовлечь в них как можно больше людей, но в первую очередь они нацелены на пожилых людей и эстонцев, работающих в Финляндии.