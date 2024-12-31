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В Хельсинки более ста человек отравились устрицами

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Устрицы. Снимок иллюстративный.
Устрицы. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В Хельсинки после употребления устриц в ноябре и декабре 105 человек получили пищевое отравление, пишет Yle

Как сообщает Yle, случаи отравления были вызваны продукцией в 19 ресторанах и магазинах. Отравления связывают с употреблением голландских, французских, ирландских и испанских устриц.

Также сообщается, что в некоторых образцах продуктов и у некоторых пациентов был обнаружен норовирус.

О случаях пищевых отравлений стало известно за несколько дней до Рождества. Извещений о новых случаев заболевания в городские службы контроля больше не поступало.

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