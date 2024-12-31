В ситуации, когда Россия хочет добиться развала электроэнергетической системы Украины с помощью ракетных ударов, решение Словакии в какой-то критический момент вполне может поддержать Россию в достижении ее военных целей. Поэтому активная деятельность Польши оказывает сильное нейтрализующее воздействие на деятельность словацкого премьер-министра.

Президент США объявил о выделении Украине 2,5 млрд долларов на помощь в сфере безопасности. Помощь очень большая и чрезвычайно важная для Украины. Призыв президента США ко всем донорам быстро доставлять помощь ввиду трудной ситуации защитников Украины на фронте звучит несколько странно, поскольку ведь все прекрасно помнят, как администрация президента Байдена долго затягивала свои решения.

По мнению украинских экспертов, при исполнении нынешних решений украинские войска могут продолжать активно воевать до середины 2025 года. За это время собственная оборонная промышленность Украины сможет существенно развиться, но, например, в части ПВО она не сможет сделать это самостоятельно в ближайшие годы.

Визит украинской делегации в Сирию

Министр иностранных дел Украины прибыл вместе с официальной делегацией с визитом в Дамаск. Пока Сирию посетили лишь несколько представителей столь высокого уровня. Для Украины этот визит, безусловно, имеет особое значение, поскольку он использует созданный самой Россией образ особой роли Украины в свержении Асада и, таким образом, усиливает впечатление поражения России.