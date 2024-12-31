Польша начала вести активную коммуникацию по теме своих возможностей поддержать Украину дополнительными поставками электроэнергии в случае, если Словакия прекратит передачу электроэнергии через словацкую территорию после 1 января 2025 года, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Польша пообещала протянуть Украине руку помощи, если Словакия решит напакостить
В ситуации, когда Россия хочет добиться развала электроэнергетической системы Украины с помощью ракетных ударов, решение Словакии в какой-то критический момент вполне может поддержать Россию в достижении ее военных целей. Поэтому активная деятельность Польши оказывает сильное нейтрализующее воздействие на деятельность словацкого премьер-министра.
Президент США объявил о выделении Украине 2,5 млрд долларов на помощь в сфере безопасности. Помощь очень большая и чрезвычайно важная для Украины. Призыв президента США ко всем донорам быстро доставлять помощь ввиду трудной ситуации защитников Украины на фронте звучит несколько странно, поскольку ведь все прекрасно помнят, как администрация президента Байдена долго затягивала свои решения.
По мнению украинских экспертов, при исполнении нынешних решений украинские войска могут продолжать активно воевать до середины 2025 года. За это время собственная оборонная промышленность Украины сможет существенно развиться, но, например, в части ПВО она не сможет сделать это самостоятельно в ближайшие годы.
Визит украинской делегации в Сирию
Министр иностранных дел Украины прибыл вместе с официальной делегацией с визитом в Дамаск. Пока Сирию посетили лишь несколько представителей столь высокого уровня. Для Украины этот визит, безусловно, имеет особое значение, поскольку он использует созданный самой Россией образ особой роли Украины в свержении Асада и, таким образом, усиливает впечатление поражения России.
Послание министра иностранных дел Украины было простым. После признания новой власти Украина пообещала начать транспортировку зерна в Сирию (первые 500 тонн были переданы в качестве гуманитарной помощи). Если Россия начала бы атаковать украинские порты, последующие за этим пресс-реакции были бы очень предсказуемы. Украина также открыла посольство в Дамаске.
Очень интересно было наблюдать вчера за случаями с двумя железнодорожными локомотивами, которые загорелись под Москвой (в разных местах). Ответственность за этот акт публично взяло на себя движение сопротивления из Мариуполя (это оккупированный украинский город на Азовском море). Причиной поджога стал план отправить локомотивы для работы на оккупированных территориях Украины. Ранее объяснялось, как опасны подобные случаи для имиджа российских служб внутренней безопасности.
По всей России в последние месяцы наблюдается новая волна поджогов (предыдущая была в начале агрессии против Украины весной 2022 года). При использовании жидкости для зажигалок подвергаются нападениям различные объекты, имеющие отношение к государству, такие как военные комиссариаты, банкоматы, административные здания, а в некоторых случаях - и полицейские машины.
В большинстве случаев виновниками нападений являются пожилые женщины или несовершеннолетние. Российские чиновники обвинили украинские службы в вербовке через интернет тех людей, кто совершил эти атаки. Это довольно сложная ситуация для российских властей. С одной стороны, нужно публично наказать виновных в преступлениях, с другой - в случае слишком широкого освещения в СМИ страдает престиж российской центральной власти.
Обмен пленными
Вчера произошел обмен военнопленными; 189 украинских военнопленных были отправлены домой, среди них были бойцы «Азова», а также те, кто защищал завод «Азовсталь» в Мариуполе. Это показывает, что каким-то особенным образом возможно мотивировать российского президента проводить такие обмены. Пленные, которых Россия получает себе «на обмен», должны были быть исключительно ценными.
Каждый день с территории России поступают сообщения о не самых масштабных атаках дронов. Можно при этом предположить, что совершенные украинцами сегодняшней ночью атаки имели более масштабный характер: о крупных взрывах сообщалось из Орла и Брянска. В районе поселка Ярцево в Смоленской области был совершен удар по складу нефтепродуктов. Опубликованные в социальных сетях изображения подтверждают, что средства ПВО вблизи этого объекта не работали или же даже вовсе отсутствовали.
Сегодня утром российская армия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. Первоначально информация о произошедшем ограничивается кадрами с работой украинских сил ПВО.
Ситуация на поле боя
На фронтах количество атак, осуществленных российской армией, остается на уровне, аналогичном предыдущим дням, однако по сравнению с периодом перед рождественскими праздниками интенсивность атак снизилась почти на треть.
В направлении Курска российская армия пытается продолжить активные атаки. Сообщения о незначительных достижениях сил агрессора поступают из российских социальных сетей и не отражают реальную ситуацию.
Украинские силы нанесли новый ракетный удар c использованием HIMARS по населенному пункту Логовое, где ранее был поражен штаб бригады морской пехоты российской армии. По словам местных жителей, в этом районе был сильный пожар, но информации о пораженных объектах пока нет. Скорее всего, атаке подвергся более крупный район сосредоточения российских частей.
На направлении Харькова идут менее напряженные позиционные бои.
Вчера атаки российской армии в направлении Купянска активизировались, и даже сегодня утром украинская армия продолжала их отражать. Атаки в направлении города Лиман были очень активными. Армия РФ при этом не предпринимала крупных ударов в направлении Северска.
В целом, за вчерашний день российская армия не смогла сильно продвинуться, но на некоторых участках она сможет добиться незначительного прогресса, если ее части закрепятся на своих новых позициях после окончания боев.
Более активные, но безуспешные атаки российских войск продолжаются в городе Часов Яр в районе Бахмута. В городе Торецк и его окрестностях происходили активные атаки россиян, которые не принесли каких-либо серьезных изменений.
На направлении Покровска российская армия имеет достаточно резервов для активного продолжения атак, однако вчера улучшить свои позиции ей не удалось. Продолжаются бои за город Курахово к юго-западу от Донецка, а также южнее, у населенного пункта Великая Новоселка. Российской армии удалось в некоторых местах в этих районах улучшить свои позиции.
На Южном фронте происходили одиночные разведывательные бои. Украинская армия заявила об атаке на командный пункт российской армии низкого уровня.
Оккупированный крымский порт Севастополь подвергся атаке беспилотников с моря и воздуха. Пока информации о результатах атаки нет, при этом официальные лица страны-оккупанта заявили об уничтожении всех дронов. Накануне в местных соцсетях появилась информация о том, что в порт Севастополя прибыл сторожевой корабль ВМФ России.
Газовая война Москвы и Кишинева
В ответ на решение российской газовой компании «Газпром» не поставлять газ в Приднестровье правительство Молдовы приняло решение национализировать долю «Газпрома» в местной молдавской компании «Молдовгаз». Этот процесс, безусловно, будет трудным и тернистым.
Если нынешнее молдавское правительство сможет это осуществить, это сильно снизит возможности России вмешиваться во внутренние дела Молдовы в будущем. Это решение не полностью решает энергетические проблемы Молдовы, и молдавскому правительству необходимо приложить серьезные усилия для управления ситуацией и ее нормализации.
Однако национализация «Молдовгаза» стала бы очень сильным ответом России и в долгосрочной перспективе предоставила бы молдавскому правительству дополнительные возможности для организации активной энергетической политики в стране.