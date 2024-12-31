Певец Шаман. Фото: ALEXANDER NEMENOV

Супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка продолжит зарабатывать на ледовых шоу, которые она ставит за счет российского бюджета. За 29,5 миллионов рублей она обещает организовать в Петербурге ледовое шоу с довольно сомнительным по нынешним временам названием «Вечера на Хуторе».

Фонд поддержки офицеров группы «Альфа» за десять миллионов рублей организуют мультимедийный спектакль «Спецназ выбрал нас» - об истории операций российского спецназа. За те же десять миллионов курские общественники проведут по всей России конкурс рисунков и видеосюжетов «в поддержку жителей Курской области», которые живут на территориях, вот уже почти полгода занятых украинскими военными.

Кроме того, на деньги из российского бюджета будет снят фильм об одиозном философе Александре Проханове (именно он периодически пишет об исключительном положении России в мире), построен парк исторических миниатюр «Спасенная Европа», и многое другое. В том числе, и во всех регионах страны, где денег общественники получили существенно меньше (по нескольку сотен тысяч рублей или несколько миллионов), но темы, будьте уверены, примерно такие же.

Какая страна, какое время, такие и общественники.

Талибан - хороший, а иноагенты - плохие

Также традиционно под Новый год российский президент подписывает принятые в ходе зимней сессии парламента законы. Год от года они все удивительнее и удивительнее. Вот лишь некоторые из них.

Владимир Путин. Фото: ALEXANDER KAZAKOV