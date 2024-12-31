Самолет «Азербайджанских авиалиний» упал в окрестностях казахстанского Актау и, по всей вероятности, был сбит российской ракетой. Фонд президентских инициатив раздал деньги исключительно на «патриотические» проекты. Президент ввел в действие два десятка очередных удивительных законов. Об этом в своем обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Сбит азербайджанский самолет, Шаман станет князем Владимиром, Путин подписал порцию удивительных законов. Обзор событий в РФ
Самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс Баку-Грозный, упал в окрестностях казахстанского Актау (это на другом берегу Каспийского моря). На борту находилось 69 человек, из них погибли 38.
Как обычно бывает в таких случаях, российские власти выдвинули версию про птиц, и даже про газовый баллон, якобы взорвавшийся на борту. Когда в интернете появились фотографии разбившегося лайнера с явными признаками внешних повреждений от осколков, Росавиация нехотя признала, что во время попытки посадки самолета в Грозном российские ПВО отражали атаку украинских беспилотников. И только когда в парламенте Азербайджана, а затем и в правительстве этой страны стали звучать призывы к России извиниться за случившееся, Россия признала свою вину в случившемся.
Дважды извинившийся Путин
И как признала - всего лишь через три дня после катастрофы это сделал лично Владимир Путин, который позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и извинился за «трагический инцидент». Более того, на следующий день Путин позвонил Алиеву второй раз - после того, как азербайджанский президент в интервью местным СМИ посетовал, что Россия пытается выгородить своих и придумывает самые разные фантастические версии.
В результате, по-видимому, катастрофа произошла из-за попадания в самолет (попадания, конечно же, ошибочного) российской ракеты. А поскольку над Грозным и соседними российскими аэродромами в этот момент висел туман, пилоты приняли решение попытаться посадить самолет в ближайшем аэропорту с ясным небом - таким аэропортом оказался Актау. Даже до родного Баку лететь им было почти на 200 километров дольше.
Не может быть никаких двух мнений о причинах катастрофы. Конечно, в гибели людей виноват лично Владимир Путин как лицо, принимавшее решение о нападении на Украину. Не будь этого решения, не было бы никаких украинских боевых дронов над Грозным, и не было бы необходимости сбивать их боевыми ракетами.
Но важно зафиксировать и другое. Если некая страна, пусть по каким угодно причинам и в результате каких угодно внешнеполитических обстоятельств, всерьез встает на сторону своих граждан и последовательно требует от России признания своей очевидной вины, Россия и лично Владимир Путин сдуваются за несколько дней. Возможно, если бы страны, у которых на Россию влияния будет побольше, чем у Азербайджана, следовали этой простой логике и не пугались собственных фантазий о Владимире Путине, мы жили бы сегодня совсем в другом мире. А сотни тысяч убитых украинцев были бы живы.
Общественники - патриоты
Фонд президентских грантов - главный бюджетный донор больших и маленьких российских некоммерческих организаций (да что и говорить - единственный возможный донор в России для реальных низовых инициатив) подвел итоги первого конкурса проектов, которые будут реализованы в 2025 году. Список проектов победителей - лакмусовая бумажка российского общества, от Москвы до самых до окраин.
Самый большой грант - 95 миллионов получил проект по созданию этно-оперы «Князь Владимир» с певцом Ярославом Дроновым в главной роли (более известным как пропагандистский певец Shaman). Приятный куш достался бывшей жене миллиардера Алишера Усманова Ирине Винер - она за 18,7 миллиона рублей обязуется провести «патриотический фестиваль», который должен «объединить граждан России и представителей дружественных стран ШОС, БРИКС, СНГ на великой идеи мира, созидания и любви к России посредством их прямого соприкосновения с великими достижениями российской культуры и спорта».
Супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка продолжит зарабатывать на ледовых шоу, которые она ставит за счет российского бюджета. За 29,5 миллионов рублей она обещает организовать в Петербурге ледовое шоу с довольно сомнительным по нынешним временам названием «Вечера на Хуторе».
Фонд поддержки офицеров группы «Альфа» за десять миллионов рублей организуют мультимедийный спектакль «Спецназ выбрал нас» - об истории операций российского спецназа. За те же десять миллионов курские общественники проведут по всей России конкурс рисунков и видеосюжетов «в поддержку жителей Курской области», которые живут на территориях, вот уже почти полгода занятых украинскими военными.
Кроме того, на деньги из российского бюджета будет снят фильм об одиозном философе Александре Проханове (именно он периодически пишет об исключительном положении России в мире), построен парк исторических миниатюр «Спасенная Европа», и многое другое. В том числе, и во всех регионах страны, где денег общественники получили существенно меньше (по нескольку сотен тысяч рублей или несколько миллионов), но темы, будьте уверены, примерно такие же.
Какая страна, какое время, такие и общественники.
Талибан - хороший, а иноагенты - плохие
Также традиционно под Новый год российский президент подписывает принятые в ходе зимней сессии парламента законы. Год от года они все удивительнее и удивительнее. Вот лишь некоторые из них.
Например, в России теперь разрешено исключать из списка террористических любую организацию по усмотрению компетентных органов. Раньше такой опции не существовало, однако она понадобилась российским властям для того, чтобы исключить из списка террористов и экстремистов большого друга российского правительства движение «Талибан», пришедшее к власти в Афганистане в 2021 году. А то ситуация и правда выглядела парадоксально: на международные экономические форумы в Россию представители «Талибан» ездят с завидной регулярностью, представляя «международную общественность», однако гриф «террористов» с них так и не снят.
С другой стороны, закручиваются гайки для тех, кого в России признают «иностранными агентами» - напомню, что это делается внесудебным путем безо всяких формальных оснований. Например, за интервью зарубежным СМИ. Так вот, теперь деньги, которые «иностранные агенты» зарабатывают в России, они должны отправлять исключительно на «специальные счета». Воспользоваться этими деньгами они смогут только после снятия статуса. А пока - за ними заботливо присмотрит российское государство.
Введен в действие Закон о запрете обучения в российских школах детей мигрантов без знания русского языка - об этом мы уже писали ранее. Ну и на сладкое - город Ростов Ярославской области переименован в «Ростов Великий». Восстановлена, так сказать, историческая справедливость.
В Ростове люди-то почему плохо раньше жили? Потому что название у них было неправильное. А теперь название гордое, звучное. Значит, и жизнь обязательно наладится.