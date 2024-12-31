Директор Тынисмяэской реальной школы Андрей Канте считает, что, хотя подготовка к переходу временами велась хаотично, главная цель этого года достигнута – в первых и четвертых классах обучение проходит на эстонском языке, пишет Rus.ERR.
Директор школы: сейчас на первом плане освоение языка, а не понимание предмета
«Я не совсем согласен с теми, кто считает, что переход состоялся. Переход будет длиться по меньшей мере шесть лет, и работы предстоит очень много, как с детьми, так и с педагогами», – сказал Канте в передаче «Утро доброе» на Радио 4.
«Ученики четвертых классов сейчас в большей степени занимаются освоением языка, а не предметом, и учителя сейчас ставят прежде всего языковые цели, – подчеркнул Канте. – А это значит, что предметная грамотность отодвигается на второй план. Мы рассчитываем достичь учебных результатов, как минимум, к шестому классу, то есть к концу учебной ступени".