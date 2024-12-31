Трагедия накануне Нового года: в Ида-Вирумаа погиб человек

Вчера в 21:40 в деревне Пеэри заметили большой пожар. Очевидец подъехал поближе и обнаружил, что в садоводческом товариществе открытым огнем горит дом, также раздаются взрывы. К моменту прибытия спасателей полыхали два здания. Пожар удалось локализовать к 1:50. Внутри никого не нашли, а связаться с владельцем не удалось.

Сегодня в 7:57 спасатели вновь вернулись на место происшествия, чтобы потушить загоревшийся дровяной сарай, а также ликвидировать последствия возгорания. В ходе этих работ под завалами нашли погибшего человека.

Пожар в волости Тойла. Фото: Ida päästekeskus

Причины пожара будут установлены в ходе дальнейшего производства. Пожар тушили профессиональные спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также добровольные спасатели из Мяэтагузе.

В этом году в Эстонии в результате пожаров погибли 34 человека.

Спасатели напоминают, что безопасность зависит от действий каждого из нас. Чтобы праздники прошли без происшествий, важно соблюдать правила пожарной безопасности в доме, а также быть внимательными при использовании пиротехники.