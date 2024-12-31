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ФОТО Неизвестные сильно повредили посвященный эстонской кроне монумент

Перевод: Павел Соболев
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Памятник эстонской кроне стал жертвой вандалов.
Памятник эстонской кроне стал жертвой вандалов. Фото: Mirell Põlma

Вчера в 21.40 случайный прохожий сообщил в полицию, что памятник эстонской кроне, установленный в 2011 году на улице Канали в Пярну, поврежден.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен, полиция связалась с нынешним владельцем памятника и установила, что памятник был поврежден вчера, 30 декабря, между 17.00 и 21.40. Каким образом был причинен ущерб, а также размер материального ущерба выясняется.

Акт вандализма на улице Канали в Пярну был совершен вчера вечером.
Акт вандализма на улице Канали в Пярну был совершен вчера вечером. Фото: Mirell Põlma
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