ФОТО Неизвестные сильно повредили посвященный эстонской кроне монумент

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен, полиция связалась с нынешним владельцем памятника и установила, что памятник был поврежден вчера, 30 декабря, между 17.00 и 21.40. Каким образом был причинен ущерб, а также размер материального ущерба выясняется.