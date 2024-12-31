Вчера в 21.40 случайный прохожий сообщил в полицию, что памятник эстонской кроне, установленный в 2011 году на улице Канали в Пярну, поврежден.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Неизвестные сильно повредили посвященный эстонской кроне монумент
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен, полиция связалась с нынешним владельцем памятника и установила, что памятник был поврежден вчера, 30 декабря, между 17.00 и 21.40. Каким образом был причинен ущерб, а также размер материального ущерба выясняется.