На помощь пришли и спасатели и сотрудники скорой помощи: в Харьюмаа ребенок попал к капкан

В понедельник, 30 декабря в 15:48 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Харьюмаа в поселке Кийли на улице Ристикунурга ребенок попал ногой в капкан, установленный на бобра, и застрял.

На место прибыли спасатели из Юри, спасатели-добровольцы из Раэ и бригада скорой помощи. Совместными усилиями ребенок был освобожден и передан медикам.

«На поле находилось еще несколько капканов, и о случившемся были уведомлены местные охотники с просьбой тщательно их промаркировать», - сообщил руководитель по коммуникации Пыхьяского спасательного центра.

Согласно Закону об охоте, в качестве ловушек допускается использование бобровой морды, заградительных сеток, живоловушек и смертельных капканов для отлова животных.

Закон также требует, чтобы на ловушках и рядом с ними были размещены метки с номером охотничьего билета владельца ловушки.