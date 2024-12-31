В последний день года в доме престарелых загорелся подоконник

Около полудня понедельника, 30 декабря, спасателям Ляэне-Вирумаа поступило три вызова с просьбой убрать деревья, упавшие на дорогу из-за сильного ветра.

Во вторник, 31 декабря, в 3.02 ночи в центр тревоги поступил сигнал о пожаре из дома престарелых в деревне Вао в волости Вяйке-Маарья. К приезду спасателей сотрудник дома престарелых сам потушил возгорание; загорелся пластиковый подоконник, и работник учреждения сам потушил его порошковым огнетушителем.

Пожар, по всей вероятности, мог начаться из-за горящей свечи, оставленной без присмотра на подоконнике. Спасатели проверили и проветрили помещение; опасности больше не было.

Той же ночью в 3.30 в деревне Лообу в волости Кадрина автомобиль вылетел с дороги. Спасатели устранили угрозу возгорания и вернули перевернувшийся в ходе аварии на крышу автомобиль в нормальное положение.

Никому из находившихся в машине людей госпитализация не потребовалась.