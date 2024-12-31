Новый рейтинг Фрики оценивают лыжников по количеству обмороков и рвоты

Если в Кубке мира спортсменов оценивают по набранным очкам, то одна анонимная группа создала в Instagram отдельный аккаунт, где следят за совсем другой таблицей рейтинга.

Они назвали ее «Индексом обмороков Диггинс» (Jessie Diggins Collapse Index). За основу взяли американскую лыжницу Джесси Диггинс, которая на финише обычно выкладывается до конца и падает на снег, словно выжатая губка.

Неудивительно, что в этом рейтинге, судя по нынешнему сезону, лидирует сама Диггинс (25 очков). За ней следуют норвежцы Харальд Эстберг Амундсен (18,5) и Ян Томас Йенссен (14,5).

Фото: @digginscollapseindex/Instagram

Как работает «Индекс обмороков Диггинс»? Условие простое – спортсмен должен коснуться снега бедром или ягодицами после пересечения финишной черты. Затем участникам начисляют очки по четырем категориям: драматичность, продолжительность и помощь друга.

Больше всего очков можно получить за особенно драматичное выступление, причем важна и его продолжительность. Дополнительные баллы за «помощь друга» начисляются, если организаторы или соперники помогают лыжнику покинуть финишный коридор. Еще один нюанс – бонусные очки за «дополнительные события», например, если спортсмена на финише начинает рвать или же он устраивает другое «зрелищное представление».

Вышеприведенное описание было опубликовано самими создателями Instagram-аккаунта. Норвежская телерадиокомпания NRK поинтересовалась у спортсменов, как они относятся к такому альтернативному соревнованию.

«Я думаю, что это смешно, потому что, вероятно, они шутят надо мной. Но что мне нравится в этом, так это то, что здесь важно не победить. Важно, что все спортсмены выкладываются на соревнованиях всей душой и сердцем», – сказала Джесси Диггинс, сама того не зная давшая название этому рейтингу, в интервью NRK.

А что думают по этому поводу норвежцы Амундсен и Йенссен, занимающие высокие позиции в индексе Диггинс?

«Сегодня за обедом мы обсуждали это. А на вчерашнем ужине посмотрели, кто занял более высокое место в индексе Диггинс», – рассказал Амундсен.