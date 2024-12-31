Во вторник, 31 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве пропал 70-летний Эдуард. В четверг, 2 января волонтеры нашли его тело.
Пропавший в Кохтла-Ярве 70-летний Эдуард найден мертвым
Во вторник утром, 31 декабря, обеспокоенные родственники сообщили в полицию о пропаже 70-летнего Эдуарда с проблемами памяти.
Сегодня во второй половине дня волонтеры обнаружили тело Эдуарда в одном из дворов Кохтла-Ярве. Признаков насильственной смерти не выявлено, однако точная причина смерти станет известна после вскрытия.