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Пропавший в Кохтла-Ярве 70-летний Эдуард найден мертвым

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Траурная свеча. Иллюстративное фото.
Траурная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

Во вторник, 31 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве пропал 70-летний Эдуард. В четверг, 2 января волонтеры нашли его тело.

Во вторник утром, 31 декабря, обеспокоенные родственники сообщили в полицию о пропаже 70-летнего Эдуарда с проблемами памяти. 

Сегодня во второй половине дня волонтеры обнаружили тело Эдуарда в одном из дворов Кохтла-Ярве. Признаков насильственной смерти не выявлено, однако точная причина смерти станет известна после вскрытия.

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