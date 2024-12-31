В Кохтла-Ярве пропал 70-летний Эдуард

Во вторник утром, 31 декабря, обеспокоенные родственники сообщили в полицию о пропаже 70-летнего Эдуарда с проблемами памяти. Полиция уже обследовала район проживания пропавшего, а также пообщалась с близкими Эдуарда. К сожалению, пока найти его не удалось.

Эдуард худощавого телосложения, ростом около 170 см, с короткими седыми волосами. На момент ухода из дома на нем были черные спортивные брюки, серые кроссовки и кепка.

Полиция просит всех, кто видел Эдуарда или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 112.