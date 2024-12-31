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Пожар уничтожил крышу и верхний этаж частного жилого дома

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Пожар в деревне Выйбла.
Пожар в деревне Выйбла. Фото: Lõuna päästekeskus

Утром во вторник, 31 декабря, спасатели получили сообщение о том, что в деревне Выйбла в волости Тарту горит жилой дом. Когда спасатели прибыли на место вызова, весь второй этаж - прямо под крышей из деревянной черепицы - был охвачен огнем, пламя распространялось и снаружи здания.

К счастью, в момент возникновения пожара в доме не было жильцов. От горевшего дома отогнали стоявшие близко к нему три автомобиля; начались работы по тушению как внутри дома, так и на крыше. К сожалению, крыша и второй этаж практически полностью сгорели. Нижние помещения сильно пострадали от высокой температуры и воды.

По состоянию на 11 часов на месте происшествия еще продолжались работы по тушению. Причина пожара выясняется.

Вчера, 30 декабря, спасатели отправились на улицу Мяэ в Тарту, чтобы потушить горевшие картон и бумагу в металлическом контейнере.

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