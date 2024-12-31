Пожар уничтожил крышу и верхний этаж частного жилого дома

К счастью, в момент возникновения пожара в доме не было жильцов. От горевшего дома отогнали стоявшие близко к нему три автомобиля; начались работы по тушению как внутри дома, так и на крыше. К сожалению, крыша и второй этаж практически полностью сгорели. Нижние помещения сильно пострадали от высокой температуры и воды.