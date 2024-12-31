Кадри Симсон покинула Центристскую партию

«Хочу сообщить вам, что я приняла решение покинуть Центристскую партию вместе с несколькими моими ближайшими друзьями и соратниками. Это решение далось нелегко и не приносит никакой радости», - указала Симсон.

Также из Центристской партии сегодня вышли члены команды Симсон при работе в Еврокомиссии Пеэтер Кадарик и Яан Мянник, бывший депутат Рийгикогу Марко Шорин, бывший вице-мэр Пярну Варье Типп, а также Аннели Уусталу и Татьяна Гусарова. Недавно из Центристской партии вышли также бывший старейшина Нымме Эрки Корп и бывший мэр Палдиски Яан Мельдер.

Она заявила, что в течение этого года Центристскую партию покинули несколько известных членов, вместе с которыми партия строилась и формировала политику Эстонии. «Новые лидеры начали перекраивать Центристскую партию способом, который мне чужд».

Симсон признала, что численность членов партии, в которой она состояла очень долгий срок, явно сокращается. «Уход людей в то же время понятен, потому что принципы Центристской партии изменились».

«Говорят о мистическом движении, возвращающемся к истокам партии, но это звучит пусто, когда это делают люди, некоторые из которых присоединились к партии лишь недавно. Эти люди не могут помнить более длительную историю и природу Центристской партии.