Бывший министр экономики и экс-комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон объявила в социальных сетях, что покинула Центристскую партию.
Кадри Симсон покинула Центристскую партию
«Хочу сообщить вам, что я приняла решение покинуть Центристскую партию вместе с несколькими моими ближайшими друзьями и соратниками. Это решение далось нелегко и не приносит никакой радости», - указала Симсон.
Также из Центристской партии сегодня вышли члены команды Симсон при работе в Еврокомиссии Пеэтер Кадарик и Яан Мянник, бывший депутат Рийгикогу Марко Шорин, бывший вице-мэр Пярну Варье Типп, а также Аннели Уусталу и Татьяна Гусарова. Недавно из Центристской партии вышли также бывший старейшина Нымме Эрки Корп и бывший мэр Палдиски Яан Мельдер.
Она заявила, что в течение этого года Центристскую партию покинули несколько известных членов, вместе с которыми партия строилась и формировала политику Эстонии. «Новые лидеры начали перекраивать Центристскую партию способом, который мне чужд».
Симсон признала, что численность членов партии, в которой она состояла очень долгий срок, явно сокращается. «Уход людей в то же время понятен, потому что принципы Центристской партии изменились».
«Говорят о мистическом движении, возвращающемся к истокам партии, но это звучит пусто, когда это делают люди, некоторые из которых присоединились к партии лишь недавно. Эти люди не могут помнить более длительную историю и природу Центристской партии.
Впервые меня избрали членом правления Центристской партии в 2000 году. Я была генеральным секретарем партии, руководила пярнуской организацией партии и фракцией партии в Рийгикогу. Будучи заместителем председателя партии, после длительного пребывания в оппозиции я также получила возможность внести свой вклад и свою энергию и знания и на правительственном уровне, будучи министром экономики, а также как комиссар по энергетике в Европейской комиссии. Это было отличное путешествие. Я искренне благодарю всех людей, с которыми мне удалось быть в этом путешествии».
Он подтвердила, что некоторые из ее товарищей решили выйти из партии вместе с ней. «В их числе хорошие люди из Пярнумаа. А также друзья и коллеги, которые долгое время были частью моей команды, с которыми я работала в Рийгикогу, министерстве и Европейской комиссии. Вместе мы потратили бесчисленное количество часов в интересах Центристской партии, но последние события лишили нас желания поддерживать партию с изменившимися взглядами».
На данный момент Симсон не планирует вступать в какую-либо эстонскую партию и не планирует участвовать в местных выборах. «Однако я считаю, что мое время в эстонской политике еще не закончилось. Но мой совместный путь с сегодняшней Центристской партией завершился. Время покажет, что будет дальше».