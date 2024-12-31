ГАЛЕРЕЯ Во многих местах начался долгожданный снегопад, в новогоднюю ночь будут плохие дорожные условия

Хотя ночью и утром уже шел снег, например, в Западной и Южной Эстонии, Агентство окружающей среды сообщило, что во вторник днем и вечером только местами будет идти снег и мокрый снег, и количество снега будет небольшим.

В канун Нового года на континенте какое-то время будет спокойно благодаря поддержке отступающего гребня высокого давления. А вот снежные облака низкого давления, двигающиеся на восток через Финский залив с юга Скандинавии, к Новому году достигнут островов.

В первые часы нового года синоптики прогнозируют, что по континенту быстро распространится снег и мокрый снег. Мокрый снег во многих местах будет сильным, утром на островах он перейдет в дождь. Если в начале ночи температура воздуха будет от -1 до -6 градусов, то утром она поднимется до -3 градусов на северо-востоке Эстонии и до +3 градусов на островах.

«В новогоднюю ночь дорожные условия будут очень переменчивы и сложны на фоне сильного снегопада и мокрого снега, ветра и резкого повышения температуры воздуха!», - подчеркнули синоптики.

К утру 1 января юго-восточный и южный ветер усилится внутри страны до 14 м/с, на западном побережье - до 18 м/с, на островах сменится на юго-западный, порывы ветра достигнут более 20 м/с.