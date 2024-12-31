Синоптики Агентства окружающей среды прогнозируют на Новый год сильный снегопад, мокрый снег и сложные дорожные условия. Также было объявлено, что на выходных наконец-то можно ожидать зимней погоды.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Во многих местах начался долгожданный снегопад, в новогоднюю ночь будут плохие дорожные условия
Хотя ночью и утром уже шел снег, например, в Западной и Южной Эстонии, Агентство окружающей среды сообщило, что во вторник днем и вечером только местами будет идти снег и мокрый снег, и количество снега будет небольшим.
В канун Нового года на континенте какое-то время будет спокойно благодаря поддержке отступающего гребня высокого давления. А вот снежные облака низкого давления, двигающиеся на восток через Финский залив с юга Скандинавии, к Новому году достигнут островов.
В первые часы нового года синоптики прогнозируют, что по континенту быстро распространится снег и мокрый снег. Мокрый снег во многих местах будет сильным, утром на островах он перейдет в дождь. Если в начале ночи температура воздуха будет от -1 до -6 градусов, то утром она поднимется до -3 градусов на северо-востоке Эстонии и до +3 градусов на островах.
«В новогоднюю ночь дорожные условия будут очень переменчивы и сложны на фоне сильного снегопада и мокрого снега, ветра и резкого повышения температуры воздуха!», - подчеркнули синоптики.
К утру 1 января юго-восточный и южный ветер усилится внутри страны до 14 м/с, на западном побережье - до 18 м/с, на островах сменится на юго-западный, порывы ветра достигнут более 20 м/с.
В течение дня область низкого давления переместится на восток, в сторону Южной Финляндии и Финского залива. До полудня в Северной и Восточной Эстонии пройдут дождь, мокрый снег и снег. Ветер повсюду сменит направление на юго-западное и будет весьма сильным. Температура воздуха повысится до +1…+6 градусов.
Скоро станет холоднее
В четверг, по данным эстонских синоптиков, воздушная масса, дошедшая до окрестностей Ладоги и как следует растянувшаяся, окажется во власти развивающегося субциклона возле Готланда. Сначала выпадет мокрый снег и дождь, но вскоре с северо-запада прибудет холодная воздушная масса, температура воздуха утром понизится до -1...-6 градусов, с северных районов дождь сменится снегом.
Ветер сменится на северный и немного поутихнет. Днем во многих местах пройдет снег, температура воздуха существенно не повысится.
«В пятницу мы останемся на южной окраине обширной области низкого давления. Однако в течение дня в южной части Балтийского моря может возникнуть новый небольшой вихрь. Во многих местах будет идти снег, метель. Ожидается умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью и днем от -1 до -7 градусов, на побережье островов около 0 градусов».
В первые выходные нового года сохранится обширная область низкого давления на севере Эстонии, которой с юга будет противопоставляться граница области высокого давления, и выходные будут зимними. Будет идти снег, температура будет минусовой 24 часа в сутки, в глубине страны показания термометра иногда могут опускаться ночью ниже -10 градусов.
В понедельник (6 января) очень активная зона низкого давления достигнет Северного моря, а ее восточный фланг за день дойдет до стран Балтии. Общее количство осадков будет небольшим. Ночью ветер будет слабый, днем сменится на юго-восточный и усилится. Температура воздуха ночью - от -1 до -7, местами - до -10 градусов, днем повысится до 0...+4 градусов.