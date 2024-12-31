Президент отказался провозглашать поправки к Закону о полезных ископаемых

Об этом сообщила канцелярия президента, напомнив, что в новой версии закон приостанавливает обработку экологических разрешений и заявок на изменение разрешений на добычу сланца до 1 января 2026 года. Он также приостанавливает проведение оценки воздействия на окружающую среду, начатой в рамках процедуры по уже поданным заявкам.

Согласно пояснительной записке к закону, принятой Рийгикогу, приостановка необходима, поскольку до сих пор не выяснено влияние добычи и использования сланца на климат и его роль в достижении климатических целей Эстонии.

«Нет сомнений в том, что государство в состоянии наложить ограничения на использование минеральных ресурсов, - написал в своем решении президент Карис. - В данном случае для претендентов на получение разрешения на добычу полезных ископаемых было бы менее обременительно, если бы законодатель уточнил условия, на которых может быть выдано разрешение, а не приостанавливал процедуру».

По словам президента, сейчас возникает ситуация, когда условия добычи сланца хоть и прописаны в законе, но предприятия не могут объяснить, смогут ли они реально использовать свои права на добычу. Законодатель ставит добывающие предприятия в такое двусмысленное положение, потому что хочет учесть возможность того, что климатический закон изменит условия добычи сланца в будущем. «Однако неясно, когда Закон о климате вступит в силу и вступит ли вообще», - указал президент.

«В соответствии с Конституцией, обеспечение прав и свобод является обязанностью как законодательной, так и исполнительной власти. Я считаю, что это включает в себя обязанность создавать условия для исполнения действующих законов и реализации предоставленных ими прав. Поскольку в данном случае это также дает возможность достичь поставленной законодателем цели, дополнительное ограничение в виде приостановки рассмотрения апелляционных заявлений не является необходимым», - говорится в решении президента Кариса.

Глава государства считает необходимым повторно обсудить и принять решение по данному закону в Рийгикогу и привести его в соответствие с Конституцией.