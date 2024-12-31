ФОТО Полиция просит помощи в установлении личности злоумышленника, использующего фальшивые деньги

В декабре полиция получила несколько сообщений об использовании фальшивых денег, когда люди продавали свое имущество через интернет. По предварительным данным, продавец и покупатель договаривались о передаче предметов имущества в Таллинне, при этом покупатель должен был заплатить наличными. В полицию поступили сообщения о нескольких случаях использования фальшивых денег для оплаты.

Полиция подозревает в совершении преступления мужчину, изображенного на фотографиях, и просит всех, кто располагает информацией о личности этого человека, сообщить об этом следователю по телефону 5353 5930.

Подозреваемый в использовании фальшивых денег. Фото: PPA

Подозреваемый в использовании фальшивых денег. Фото: PPA

Марью Тооминг, руководитель группы отдела по тяжким преступлениям уголовного бюро Пыхьяской префектуры, призывает всех быть осторожными при продаже своих вещей через интернет. «Если вы договорились с покупателем о передаче имущества при личной встрече и оплате наличными, вы всегда должны проверить деньги и убедиться, что и сумма верна, и банкноты настоящие. Однако еще безопаснее попросить перевести деньги на банковский счет, и сделать это перед передачей товара», - сказала Тооминг.