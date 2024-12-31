Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, подозреваемого в использовании фальшивых денег. Полиция предостерегает от сделок купли-продажи с этим человеком.
ФОТО ⟩ Полиция просит помощи в установлении личности злоумышленника, использующего фальшивые деньги
В декабре полиция получила несколько сообщений об использовании фальшивых денег, когда люди продавали свое имущество через интернет. По предварительным данным, продавец и покупатель договаривались о передаче предметов имущества в Таллинне, при этом покупатель должен был заплатить наличными. В полицию поступили сообщения о нескольких случаях использования фальшивых денег для оплаты.
Полиция подозревает в совершении преступления мужчину, изображенного на фотографиях, и просит всех, кто располагает информацией о личности этого человека, сообщить об этом следователю по телефону 5353 5930.
Марью Тооминг, руководитель группы отдела по тяжким преступлениям уголовного бюро Пыхьяской префектуры, призывает всех быть осторожными при продаже своих вещей через интернет. «Если вы договорились с покупателем о передаче имущества при личной встрече и оплате наличными, вы всегда должны проверить деньги и убедиться, что и сумма верна, и банкноты настоящие. Однако еще безопаснее попросить перевести деньги на банковский счет, и сделать это перед передачей товара», - сказала Тооминг.