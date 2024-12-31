Женщина скончалась на месте.

События, описанные в документе следователей Нацполиции, совпадают с тем, что можно увидеть на видео с беспилотника.

Буча Фото: BBC

Тело Ирины Филькиной пролежало на том же месте около месяца, а найти его родственникам помогло фото руки с красным маникюром, которое распространили многие международные СМИ.

Украинское следствие обвиняет Артема Тареева в «отдаче приказа о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством».

Следователи также подчеркивают, что мирные жители в Буче находились под защитой Женевских конвенций.

Помимо Тареева, в уведомлении о подозрении упоминаются еще восемь российских солдат 76-й воздушно-десантной дивизии из его взвода: стрелок-оператор Иван Юдаков, разведчик-радиотелефонист Андрей Смирнов, разведчик Виктор Мальцев, командир отделения Дмитрий Сыромятнов, заместитель командира боевой машины Александр Тимофеев, разведчик-снайпер Артем Дементьев, старший разведчик Данияр Атантаев и разведчик с номером экипажа Валерий Капустин.

При этом в документе подозрения против них лично не упоминаются, ответственность за военные преступления обычно возлагается на командиров подразделений.

Убитые на Яблунской

Снимок с дрона, Буча Фото: «Свободная Украина»

Расстрел Ирины Филькиной - не единственное убийство мирных жителей, описанное в уведомлении о подозрении Артема Тареева.

Всего в документе говорится о гибели не менее 15 мирных жителей, а также о ранении еще нескольких человек, которым удалось выжить.

Например, в нем упоминается описание съемки микроавтобуса Volkswagen T4 возле перекрестка улиц Яблунская и Вокзальная.