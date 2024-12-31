Фотография руки убитой женщины с ярко-красным маникюром на асфальте стала одним из символов расстрелов мирных жителей, совершенных российской армией во время оккупации Бучи.
Убитая в Буче женщина с красным маникюром: украинское следствие назвало имя подозреваемого российского командира (1)
Это перевод статьи Украинской службы Би-би-си. Оригинал можно прочитать здесь.
Погибшей была Ирина Филькина, которая 5 марта 2022 года пыталась вернуться домой через Бучу на велосипеде и погибла там на улице Яблунской.
Спустя почти три года после этих событий украинские следователи назвали имя подозреваемого в гибели мирных жителей. Это командир разведывательного взвода 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ Артем Тареев. Он подозревается в том, что отдал приказ убивать всех в районе, через который проходил маршрут эвакуации.
Следуя этому приказу, по версии украинских следователей, российские десантники расстреляли Ирину Филькину, «женщину с красным маникюром», а также еще более десяти мирных жителей.
В конце декабря 2024 года украинские правоохранители обнародовали новые подробности той страшной истории.
Российские власти и Владимир Путин отрицают причастность российской армии к расстрелам мирных жителей в Буче и других районах Киевской области и называют «Бучанскую резню» фейком и провокацией.
Как погибла Ирина Филькина
Ирина Филькина работала в одном из торговых центров Киева и с началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года не смогла вернуться домой в село Михайловка-Рубежовка, расположенное между Бучей и Ворзелем.
5 марта она решила попробовать вернуться домой на велосипеде. Ее путь пролегал через Бучу, недавно оккупированную россиянами.
Она проехала по улице Вокзальной со стороны Ирпеня, а затем свернула на улицу Яблунскую, где было припарковано несколько российских десантных машин (БМД-2). Путь Ирины Филькиной был заснят украинским беспилотником и видео позже было опубликовано «Суспільным» под заголовком «Российские военные стреляют в сторону человека в Буче».
Главное следственное управление Нацполиции Украины на основании новых данных утверждает, что в это время на пересечении улиц Яблунской и Вокзальной в Буче находился разведывательный взвод 234-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, также известной как «Псковский десант».
Взводом командовал старший лейтенант Артем Тареев, житель поселка Груцинов Ростовской области, который также служил командиром разведки в батальонной тактической группе, вошедшей в Бучу.
Его имя указано в уведомление о подозрении и вызове на допрос, которые обнародовала украинская полиция.
«Тареев А.А., будучи командиром разведывательного взвода, сознавая, что местные жители являются гражданскими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права, определил часть улицы Яблунской в Буче - от улицы Водопроводной до конца улицы Яблунской - как участок, в котором допускается применение всех видов оружия для поражения противника и отдал приказ подчиненному личному составу разведывательного взвода уничтожать всех лиц, которые будут находиться в указанном секторе», - говорится в опубликованном документе.
Украинские следователи добавляют, что таким приказом старший лейтенант нарушил «принцип разделения» комбатантов и гражданских лиц, тем самым поставив под угрозу жизнь последних.
Они также подробно описывают момент убийства Ирины Филькиной. Ее имя в документе не называется, но в Бучанском горсовете подтвердили, что речь идет именно о ней.
После того как Ирина на велосипеде свернула на улицу Яблунскую, российские десантники произвели по ней не менее десяти выстрелов из автоматического стрелкового оружия, а также не менее пяти выстрелов из 30-мм пушек, которыми оснащены БМД-2, говорится в уведомлении о подозрении Артема Тареева.
Женщина скончалась на месте.
События, описанные в документе следователей Нацполиции, совпадают с тем, что можно увидеть на видео с беспилотника.
Тело Ирины Филькиной пролежало на том же месте около месяца, а найти его родственникам помогло фото руки с красным маникюром, которое распространили многие международные СМИ.
Украинское следствие обвиняет Артема Тареева в «отдаче приказа о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством».
Следователи также подчеркивают, что мирные жители в Буче находились под защитой Женевских конвенций.
Помимо Тареева, в уведомлении о подозрении упоминаются еще восемь российских солдат 76-й воздушно-десантной дивизии из его взвода: стрелок-оператор Иван Юдаков, разведчик-радиотелефонист Андрей Смирнов, разведчик Виктор Мальцев, командир отделения Дмитрий Сыромятнов, заместитель командира боевой машины Александр Тимофеев, разведчик-снайпер Артем Дементьев, старший разведчик Данияр Атантаев и разведчик с номером экипажа Валерий Капустин.
При этом в документе подозрения против них лично не упоминаются, ответственность за военные преступления обычно возлагается на командиров подразделений.
Убитые на Яблунской
Расстрел Ирины Филькиной - не единственное убийство мирных жителей, описанное в уведомлении о подозрении Артема Тареева.
Всего в документе говорится о гибели не менее 15 мирных жителей, а также о ранении еще нескольких человек, которым удалось выжить.
Например, в нем упоминается описание съемки микроавтобуса Volkswagen T4 возле перекрестка улиц Яблунская и Вокзальная.
«Указанный автомобиль был без каких-либо опознавательных знаков и эмблем, которые давали бы основания идентифицировать его как военный объект. Когда он доехал до перекрестка с переулком Победы, военнослужащие разведвзвода совершили нападение на машину, открыв огонь из огнестрельного оружия. В дальнейшем, примерно в 12 час. 46 минут, военнослужащие разведывательного взвода вновь открыли огонь по автомобилю, от чего он загорелся и полностью сгорел», - говорится в уведомлении.
Судя по этому описанию, речь идет о гибели бучанской волонтерки Жанны Каменевой, которая погибла 5 марта, пытаясь покинуть Бучу вместе с тремя другими женщинами.
Тела были сильно повреждены огнем, а автомобиль был идентифицирован по VIN-коду.
В уведомлении о подозрении Тареева указано, что «местные жители, которые были одеты в гражданскую одежду, не принимали участия в боевых действиях, не готовились к таким действиям, не имели при себе никакого оружия, инструментов или средств, которые могли бы угрожать военнослужащим Вооруженных сил РФ», просто попали в район, обозначенный войсками РФ как сектор для «уничтожения всех».
«Также в указанном районе находится один из маршрутов эвакуации (трасса между городами Буча и Ирпень, которая проходила по улицам Вокзальная-Соборная), на которой периодически появлялись мирные жители, пытавшиеся эвакуироваться из города Буча», — добавляют украинские следователи.
В частности, в документе описывается, как к тому же перекрестку подъехал гражданский Daewoo Lanos, по которому российские десантники также открыли огонь. После этого водитель вышел из машины и встал рядом с ней с поднятыми руками.
«В это время российские военнослужащие продолжали вести огонь в направлении [водителя], произведя не менее двух выстрелов, что стало причиной гибели последнего», - говорится в описании следователей.
Остальным пассажирам Daewoo удалось выжить, потому что они смогли убежать из сектора обстрела, но один из них был ранен в ногу.
В другом случае описывается, как десантники Тареева открыли огонь по мужчине, вышедшему из дома со стороны Яблунской. Тот получил сквозное ранение в живот, от которого скончался на следующий день.
Личность еще одного из пострадавших на тот момент в районе Бучи улиц Яблунской и Вокзальной до сих пор не установлена, а его тело числится под номером 312 в областном бюро судебно-медицинской экспертизы.
Менее чем за месяц российской оккупации в Буче в 2022 году, по данным Офиса генерального прокурора Украины, погибли около 700 мирных жителей.
«Установление личности подозреваемого является важным этапом в расследовании военных преступлений на территории Украины. Все причастные к убийствам мирных жителей должны предстать перед международным правосудием», - подчеркивают в Бучанском городском совете.
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