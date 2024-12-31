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Убитая в Буче женщина с красным маникюром: украинское следствие назвало имя подозреваемого российского командира (1)

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BBC
Фотография руки мертвой женщины на улице Бучи облетела весь мир и стала одним из символов военных преступлений России, совершенных во время наступления на Киев в марте 2022 года. Украинское следствие назвало имя российского военнослужащего, который мог отдать приказ открыть стрельбу.
Фотография руки мертвой женщины на улице Бучи облетела весь мир и стала одним из символов военных преступлений России, совершенных во время наступления на Киев в марте 2022 года. Украинское следствие назвало имя российского военнослужащего, который мог отдать приказ открыть стрельбу. Фото: Reuters/BBC

Фотография руки убитой женщины с ярко-красным маникюром на асфальте стала одним из символов расстрелов мирных жителей, совершенных российской армией во время оккупации Бучи.

Это перевод статьи Украинской службы Би-би-си. Оригинал можно прочитать здесь.

Погибшей была Ирина Филькина, которая 5 марта 2022 года пыталась вернуться домой через Бучу на велосипеде и погибла там на улице Яблунской.

Спустя почти три года после этих событий украинские следователи назвали имя подозреваемого в гибели мирных жителей. Это командир разведывательного взвода 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ Артем Тареев. Он подозревается в том, что отдал приказ убивать всех в районе, через который проходил маршрут эвакуации.

Следуя этому приказу, по версии украинских следователей, российские десантники расстреляли Ирину Филькину, «женщину с красным маникюром», а также еще более десяти мирных жителей.

В конце декабря 2024 года украинские правоохранители обнародовали новые подробности той страшной истории.

Российские власти и Владимир Путин отрицают причастность российской армии к расстрелам мирных жителей в Буче и других районах Киевской области и называют «Бучанскую резню» фейком и провокацией.

Как погибла Ирина Филькина

Ирина Филькина работала в одном из торговых центров Киева и с началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года не смогла вернуться домой в село Михайловка-Рубежовка, расположенное между Бучей и Ворзелем.

5 марта она решила попробовать вернуться домой на велосипеде. Ее путь пролегал через Бучу, недавно оккупированную россиянами.

Она проехала по улице Вокзальной со стороны Ирпеня, а затем свернула на улицу Яблунскую, где было припарковано несколько российских десантных машин (БМД-2). Путь Ирины Филькиной был заснят украинским беспилотником и видео позже было опубликовано «Суспільным» под заголовком «Российские военные стреляют в сторону человека в Буче».

Главное следственное управление Нацполиции Украины на основании новых данных утверждает, что в это время на пересечении улиц Яблунской и Вокзальной в Буче находился разведывательный взвод 234-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, также известной как «Псковский десант».

Взводом командовал старший лейтенант Артем Тареев, житель поселка Груцинов Ростовской области, который также служил командиром разведки в батальонной тактической группе, вошедшей в Бучу.

Его имя указано в уведомление о подозрении и вызове на допрос, которые обнародовала украинская полиция.

«Тареев А.А., будучи командиром разведывательного взвода, сознавая, что местные жители являются гражданскими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права, определил часть улицы Яблунской в Буче - от улицы Водопроводной до конца улицы Яблунской - как участок, в котором допускается применение всех видов оружия для поражения противника и отдал приказ подчиненному личному составу разведывательного взвода уничтожать всех лиц, которые будут находиться в указанном секторе», - говорится в опубликованном документе.

Украинские следователи добавляют, что таким приказом старший лейтенант нарушил «принцип разделения» комбатантов и гражданских лиц, тем самым поставив под угрозу жизнь последних.

Они также подробно описывают момент убийства Ирины Филькиной. Ее имя в документе не называется, но в Бучанском горсовете подтвердили, что речь идет именно о ней.

После того как Ирина на велосипеде свернула на улицу Яблунскую, российские десантники произвели по ней не менее десяти выстрелов из автоматического стрелкового оружия, а также не менее пяти выстрелов из 30-мм пушек, которыми оснащены БМД-2, говорится в уведомлении о подозрении Артема Тареева.

Женщина скончалась на месте.

События, описанные в документе следователей Нацполиции, совпадают с тем, что можно увидеть на видео с беспилотника.

Буча
Буча Фото: BBC

Тело Ирины Филькиной пролежало на том же месте около месяца, а найти его родственникам помогло фото руки с красным маникюром, которое распространили многие международные СМИ.

Украинское следствие обвиняет Артема Тареева в «отдаче приказа о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством».

Следователи также подчеркивают, что мирные жители в Буче находились под защитой Женевских конвенций.

Помимо Тареева, в уведомлении о подозрении упоминаются еще восемь российских солдат 76-й воздушно-десантной дивизии из его взвода: стрелок-оператор Иван Юдаков, разведчик-радиотелефонист Андрей Смирнов, разведчик Виктор Мальцев, командир отделения Дмитрий Сыромятнов, заместитель командира боевой машины Александр Тимофеев, разведчик-снайпер Артем Дементьев, старший разведчик Данияр Атантаев и разведчик с номером экипажа Валерий Капустин.

При этом в документе подозрения против них лично не упоминаются, ответственность за военные преступления обычно возлагается на командиров подразделений.

Убитые на Яблунской

Снимок с дрона, Буча
Снимок с дрона, Буча Фото: «Свободная Украина»

Расстрел Ирины Филькиной - не единственное убийство мирных жителей, описанное в уведомлении о подозрении Артема Тареева.

Всего в документе говорится о гибели не менее 15 мирных жителей, а также о ранении еще нескольких человек, которым удалось выжить.

Например, в нем упоминается описание съемки микроавтобуса Volkswagen T4 возле перекрестка улиц Яблунская и Вокзальная.

«Указанный автомобиль был без каких-либо опознавательных знаков и эмблем, которые давали бы основания идентифицировать его как военный объект. Когда он доехал до перекрестка с переулком Победы, военнослужащие разведвзвода совершили нападение на машину, открыв огонь из огнестрельного оружия. В дальнейшем, примерно в 12 час. 46 минут, военнослужащие разведывательного взвода вновь открыли огонь по автомобилю, от чего он загорелся и полностью сгорел», - говорится в уведомлении.

Судя по этому описанию, речь идет о гибели бучанской волонтерки Жанны Каменевой, которая погибла 5 марта, пытаясь покинуть Бучу вместе с тремя другими женщинами.

Жанна Каменева
Жанна Каменева Фото: Мемориальная платформа памяти

Тела были сильно повреждены огнем, а автомобиль был идентифицирован по VIN-коду.

В уведомлении о подозрении Тареева указано, что «местные жители, которые были одеты в гражданскую одежду, не принимали участия в боевых действиях, не готовились к таким действиям, не имели при себе никакого оружия, инструментов или средств, которые могли бы угрожать военнослужащим Вооруженных сил РФ», просто попали в район, обозначенный войсками РФ как сектор для «уничтожения всех».

«Также в указанном районе находится один из маршрутов эвакуации (трасса между городами Буча и Ирпень, которая проходила по улицам Вокзальная-Соборная), на которой периодически появлялись мирные жители, пытавшиеся эвакуироваться из города Буча», — добавляют украинские следователи.

В частности, в документе описывается, как к тому же перекрестку подъехал гражданский Daewoo Lanos, по которому российские десантники также открыли огонь. После этого водитель вышел из машины и встал рядом с ней с поднятыми руками.

«В это время российские военнослужащие продолжали вести огонь в направлении [водителя], произведя не менее двух выстрелов, что стало причиной гибели последнего», - говорится в описании следователей.

Остальным пассажирам Daewoo удалось выжить, потому что они смогли убежать из сектора обстрела, но один из них был ранен в ногу.

В другом случае описывается, как десантники Тареева открыли огонь по мужчине, вышедшему из дома со стороны Яблунской. Тот получил сквозное ранение в живот, от которого скончался на следующий день.

Личность еще одного из пострадавших на тот момент в районе Бучи улиц Яблунской и Вокзальной до сих пор не установлена, а его тело числится под номером 312 в областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Менее чем за месяц российской оккупации в Буче в 2022 году, по данным Офиса генерального прокурора Украины, погибли около 700 мирных жителей.

«Установление личности подозреваемого является важным этапом в расследовании военных преступлений на территории Украины. Все причастные к убийствам мирных жителей должны предстать перед международным правосудием», - подчеркивают в Бучанском городском совете.

BBC
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