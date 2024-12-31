Неожиданный поворот Департамент конкуренции запретил Elektrilevi повышать цены

Elektrilevi уже увеличила плату за использование электросети в октябре этого года, но для государственной монополии этого оказалось недостаточно. Поскольку Elektrilevi не имеет права самостоятельно повышать цены без одобрения Департамента конкуренции, компания подала заявку на новые повышения тарифов, запланированные на 2025 год, ссылаясь на изменения в стоимости сетевых услуг, приобретаемых у Elering.