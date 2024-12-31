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Неожиданный поворот Департамент конкуренции запретил Elektrilevi повышать цены

Перевод: Каролина Вертяева
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Департамент конкуренции вмешался и потребовал, чтобы Elektrilevi выбрала более экономичный тариф.
Департамент конкуренции вмешался и потребовал, чтобы Elektrilevi выбрала более экономичный тариф. Фото: Eero Vabamägi

Elektrilevi планировала в следующем году значительно повысить плату за электросеть, однако Департамент конкуренции вмешался и потребовал, чтобы компания выбрала более экономичный тариф, вместо того чтобы перекладывать расходы на плечи потребителей.

Elektrilevi уже увеличила плату за использование электросети в октябре этого года, но для государственной монополии этого оказалось недостаточно. Поскольку Elektrilevi не имеет права самостоятельно повышать цены без одобрения Департамента конкуренции, компания подала заявку на новые повышения тарифов, запланированные на 2025 год, ссылаясь на изменения в стоимости сетевых услуг, приобретаемых у Elering.

Однако в последний день года Департамент конкуренции объявил, что повышение тарифов на электросеть Elektrilevi не будет одобрено.

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