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Кылварт о выходе Симсон из Центристской партии: произошло то, чего мы ожидали целый год

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Михаил Кылварт и Кадри Симсон.
Михаил Кылварт и Кадри Симсон. Фото: Raul Mee

Лидер центристов Михаил Кылварт заявил, что решение Кадри Симсон выйти из Центристской партии не стало для него сюрпризом и не вызвало особых эмоций, так как об этом было известно заранее.

Ощущение, что время Симсон в Центристской партии подходит к концу, возникло у него уже после съезда 2023 года, когда он победил Юри Ратаса в борьбе за пост председателя. Однако периодически у него возникала надежда, что «возможно, партия по-прежнему важна для Кадри». «Но ее последние сигналы ясно дали понять, что она намерена уйти. Это было лишь вопросом времени», - добавил Кылварт.

На чем основывалась его надежда? «Я исходил из того, что Кадри - прямой человек. И когда она изначально сказала, что она не планирует покидать партию, я надеялся, что это искренние слова. Но, видимо, это было не совсем так», - сказал Кыларт.

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