Кылварт о выходе Симсон из Центристской партии: произошло то, чего мы ожидали целый год

Ощущение, что время Симсон в Центристской партии подходит к концу, возникло у него уже после съезда 2023 года, когда он победил Юри Ратаса в борьбе за пост председателя. Однако периодически у него возникала надежда, что «возможно, партия по-прежнему важна для Кадри». «Но ее последние сигналы ясно дали понять, что она намерена уйти. Это было лишь вопросом времени», - добавил Кылварт.