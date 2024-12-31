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ВНИМАНИЕ Полиция просит помочь установить личность подозреваемого

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Подозреваемый в использовании фальшивых денег.
Подозреваемый в использовании фальшивых денег. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция обращается за помощью в установлении личности мужчины, подозреваемого в использовании фальшивых денег. Полиция предупреждает об опасности проведения сделок купли-продажи с этим человеком.

В декабре полиция получила несколько сообщений о случаях использования поддельных денег, в которых люди продавали свое имущество через интернет. По предварительной информации, продавец и покупатель договаривались о передаче имущества в Таллинне, а покупатель должен был расплатиться наличными. На данный момент полиция зафиксировала несколько случаев, когда для оплаты использовались фальшивые деньги.

Полиция подозревает в совершении преступления мужчину, изображенного на фотографиях, и просит всех, кто обладает информацией о его личности, сообщить об этом, позвонив следователю по номеру 5353 5930.

Полиция зафиксировала несколько случаев, когда для оплаты использовались фальшивые деньги.
Полиция зафиксировала несколько случаев, когда для оплаты использовались фальшивые деньги. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Руководитель группы отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Криминального бюро Пыхьяской префектуры Марью Тооминг, призывает всех быть осторожными при продаже своих вещей через интернет. «Если вы договариваетесь с покупателем о передаче имущества лично и оплате наличными, всегда проверяйте деньги, чтобы убедиться в правильности суммы и подлинности банкнот. Более безопасным вариантом будет запросить перевод средств на банковский счет и удостовериться в поступлении денег до передачи товара», - подчеркнула Тооминг.

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