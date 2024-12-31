ВНИМАНИЕ Полиция просит помочь установить личность подозреваемого

В декабре полиция получила несколько сообщений о случаях использования поддельных денег, в которых люди продавали свое имущество через интернет. По предварительной информации, продавец и покупатель договаривались о передаче имущества в Таллинне, а покупатель должен был расплатиться наличными. На данный момент полиция зафиксировала несколько случаев, когда для оплаты использовались фальшивые деньги.

Полиция подозревает в совершении преступления мужчину, изображенного на фотографиях, и просит всех, кто обладает информацией о его личности, сообщить об этом, позвонив следователю по номеру 5353 5930.

Полиция зафиксировала несколько случаев, когда для оплаты использовались фальшивые деньги. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Руководитель группы отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Криминального бюро Пыхьяской префектуры Марью Тооминг, призывает всех быть осторожными при продаже своих вещей через интернет. «Если вы договариваетесь с покупателем о передаче имущества лично и оплате наличными, всегда проверяйте деньги, чтобы убедиться в правильности суммы и подлинности банкнот. Более безопасным вариантом будет запросить перевод средств на банковский счет и удостовериться в поступлении денег до передачи товара», - подчеркнула Тооминг.