Полиция усилила меры безопасности на Новый год

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Ханнес Лембер в интервью Postimees сообщил, что полиция определила крупные публичные мероприятия, где ожидается массовое скопление людей для празднования Нового года. На таких мероприятиях будут дежурить сотрудники полиции, а также проводиться выборочные патрули, чтобы гарантировать порядок и безопасность.

«В праздничный период наше внимание сосредоточено на обеспечении спокойствия на дорогах. В последние недели мы проверили трезвость десятков тысяч водителей и продолжим работу в усиленном режиме в ближайшие дни. Мы будем следить за соблюдением правил скорости и проверять состояние водителей», - заявил Лембер.

Он добавил, что в новогоднюю ночь чаще, чем обычно, фиксируются нарушения общественного порядка. К сожалению, также увеличивается количество случаев домашнего насилия. Если в обычные дни полиции сообщают о нескольких десятках таких случаев, то в праздники их число достигает примерно пятидесяти.

«Очень важно сообщать полиции о ситуациях, где под угрозой находятся жизнь и здоровье людей, особенно в случаях домашнего насилия. Пострадавший может быть лишен возможности самостоятельно вызвать помощь, поэтому большую роль здесь играют близкие и соседи. Если вы слышите или видите, что кто-то может находиться в опасности или нуждаться в помощи, обязательно звоните по экстренному номеру 112. Делайте это даже в случае сомнений, является ли это актом домашнего насилия», - подчеркнул оперативный руководитель.