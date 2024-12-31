В новогодний период полиция будет работать в усиленном составе, чтобы обеспечить безопасность как на улицах городов, так и на дорогах.
Полиция усилила меры безопасности на Новый год
Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Ханнес Лембер в интервью Postimees сообщил, что полиция определила крупные публичные мероприятия, где ожидается массовое скопление людей для празднования Нового года. На таких мероприятиях будут дежурить сотрудники полиции, а также проводиться выборочные патрули, чтобы гарантировать порядок и безопасность.
«В праздничный период наше внимание сосредоточено на обеспечении спокойствия на дорогах. В последние недели мы проверили трезвость десятков тысяч водителей и продолжим работу в усиленном режиме в ближайшие дни. Мы будем следить за соблюдением правил скорости и проверять состояние водителей», - заявил Лембер.
Он добавил, что в новогоднюю ночь чаще, чем обычно, фиксируются нарушения общественного порядка. К сожалению, также увеличивается количество случаев домашнего насилия. Если в обычные дни полиции сообщают о нескольких десятках таких случаев, то в праздники их число достигает примерно пятидесяти.
«Очень важно сообщать полиции о ситуациях, где под угрозой находятся жизнь и здоровье людей, особенно в случаях домашнего насилия. Пострадавший может быть лишен возможности самостоятельно вызвать помощь, поэтому большую роль здесь играют близкие и соседи. Если вы слышите или видите, что кто-то может находиться в опасности или нуждаться в помощи, обязательно звоните по экстренному номеру 112. Делайте это даже в случае сомнений, является ли это актом домашнего насилия», - подчеркнул оперативный руководитель.
Он отметил, что общий знаменатель для большинства вызовов, на которые реагирует полиция, - это алкоголь.
«Мы видим каждый день, что многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в работе, начинаются с чрезмерного употребления алкоголя. Во время праздников таких вызовов становится еще больше. Под влиянием алкоголя конфликты возникают легче, их не удается разрешить словами, люди садятся за руль и совершают другие ошибки», - сказал Лембер.
Он призвал жителей быть особенно внимательными к близким, чтобы предотвратить возможные трагедии. К сожалению, этот год показал самый высокий уровень смертности на дорогах за последние годы. Виновниками многих ДТП стали высокая скорость, алкогольное опьянение и другие факторы. Однако многие из этих происшествий можно было предотвратить. «Не позволяйте своему другу сесть за руль в нетрезвом состоянии и соблюдайте спокойствие на дороге», - посоветовал он.
Хотя по сравнению с прошлым годом количество пересечений границы на восточной границе заметно снизилось, в праздничный период число людей, пересекающих границу, увеличилось. Перед Рождеством больше людей выезжало из Эстонии в Россию, но к окончанию праздников поток становится больше в сторону Эстонии.
«Тем, кто отправляется в Россию, следует учитывать полный таможенный контроль и запрет на ввоз определенных товаров. Мы работаем на границе совместно с таможенниками, чтобы убедиться в соблюдении всех правил», - отметил Лембер.