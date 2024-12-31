Финансовая инспекция признала недействительной лицензию Ehital Krediit

Об этом BNS сообщила пресс-служба Финансовой инспекции. После отзыва лицензии Ehital Krediit OÜ больше не может работать в качестве кредитора и ипотечного кредитора. Это означает, что Ehital Krediit OÜ не может заключать кредитные договоры с потребителями или осуществлять необходимые операции от своего имени и от своего имени.