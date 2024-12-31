Финансовая инспекция 30 декабря отозвала лицензию кредитора и ипотечного кредитора, выданную 16 мая 2016 года фирме Ehital Krediit OÜ. Лицензия была отозвана на основании заявления самой компании.
Финансовая инспекция признала недействительной лицензию Ehital Krediit
Об этом BNS сообщила пресс-служба Финансовой инспекции. После отзыва лицензии Ehital Krediit OÜ больше не может работать в качестве кредитора и ипотечного кредитора. Это означает, что Ehital Krediit OÜ не может заключать кредитные договоры с потребителями или осуществлять необходимые операции от своего имени и от своего имени.
В настоящее время в Эстонии на основании лицензии, выданной Фининспекцией, действуют 34 кредитора. Список кредитных организаций можно найти на сайте инспекции в регистре участников рынка.