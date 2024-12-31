Видео В первых крупных городах уже встретили Новый год

В крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде самый крупный фейерверк состоялся на Sky Tower – самой высокой телебашне страны. Некоторые жители города собрались на вершине окружающих город вулканических холмов, чтобы оттуда полюбоваться салютом.

Первый праздничный салют в Сиднее запустили уже в 21.00 по местному времени. В полночь был уже традиционный еще более масштабный фейерверк.

В полночь у оперного театра собралось более миллиона человек. Всего в небо было выпущено девять тонн фейерверков. Ведущим церемонии стал знаменитый британский певец Робби Уильямс, сообщает Associated Press.

Как передает информационное агентство AFP, многие люди, собравшиеся в районе гавани Сиднея, с чувством облегчения провожали конец года.

«Конечно, во многих местах идут войны и происходят беспорядки, - сказал 32-летний работник страховой компании Стюарт Эдвардс. - Для мира было бы хорошо, если бы всё это как-то уладилось».

Жители Кирибати, небольшого острова в Океании, первыми в мире встретили Новый год. В 2025 году люди уже живут, например, на Тонге и Самоа.

Последней точкой, куда прибудет Новой год, станет Тихий океан. На маленькие необитаемые острова США Новый год придет, когда в Эстонии уже наступит полдень. Немного раньше Новый год отметят, например, в Американском Самоа и на Гавайях, во Французской Полинезии и на принадлежащих США островах Кука.