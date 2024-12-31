Ратас: с уходом Симсон из партии исчезла поддержка эстоноязычных и историческая память

«Я считаю, что Кадри - очень основательный человек, и она тщательно обдумала это решение», - ответил Ратас, покинувший Центристскую партию в начале года, на вопрос о том, удивило ли его то, что Симсон ушла только сейчас. «Как она сама сказала в своем заявлении, это не день радости. Она была в этой партии с середины 1990-х годов, много сделала для ее развития и несла ее ценности. Кадри, безусловно, одна из самых сильных политиков в Эстонии, и я думаю, что ее слова о том, что она не завершила свою политическую карьеру, вселяют надежду. Я надеюсь, что она когда-нибудь решит вернуться в эстонскую политику. Эстония нуждается в таких политиках, как она».

Ратас уверен, что нынешние лидеры Центристской партии, которые присоединились к ней недавно или, например, около десяти лет назад, не могут помнить ее истоки и основные ценности. «С уходом Кадри Симсон партия утратила два аспекта. Во-первых, значительную поддержку среди эстоноязычных - ту, которая еще оставалась. Во-вторых, историческую память о том, какой была Центристская партия в момент ее создания. Сегодняшние лидеры этого, конечно, не знают. Это касается и Михаила Кылварта, и Яана Тоотса, и Лаури Лаатса, и Яака Мэдисона».

Ратас добавил, что Центристская партия исторически была проевропейской, а ее недавний выход из ALDE, объединяющей европейских либералов, является ярким примером изменений в ее курсе. «Так как я долгое время был в этой партии, я надеюсь, что у Центристской партии есть будущее. Но это будет зависеть от ее лидеров и от того, смогут ли они сохранить единство или допустят раскол. Прежде всего, председатель партии и ее руководство должны заглянуть в зеркало», - подчеркнул он.