Повреждение кабеля: семь членов экипажа танкера Eagle S подозреваются в преступлении

«Запрет на выезд является более мягкой принудительной мерой ограничения свободы, чем арест и задержание, которые вводятся потому, что полиция заинтересована в доступности причастных сторон на время расследования», - заявила комиссар криминальной полиции Элина Катаямяки.

По словам Катаямяки, количество людей, которые подпадают под запрет на выезд, еще может измениться.

Ранее говорилось, что преступлениями, в которых будут подозревать команду, являются вандализм и вмешательство в телекоммуникации при отягчающих обстоятельствах.

По данным полиции, власти возобновили подводные исследования после их приостановки, в том числе из-за плохих погодных условий. Исследования ведутся в районе, где были обнаружены следы волочения.

Танкер Eagle S, зарегистрированный на островах Кука, подозревается в повреждении в Рождество электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

Экипаж танкера состоит из несколько десятков человек. В команде - граждане Индии и Грузии.

В субботу на прошлой неделе судно доставили в Порвоо на якорную стоянку Свартбэк, где будет проведено техническое расследование и допрос экипажа.