В понедельник вечером самолету авиакомпании Ryanair, выполнявшему рейс Рига - Вена, пришлось приземлиться в Брно, в Чехии, из-за неудачных двух попыток посадки в столице Австрии из-за нарушения навигационной системы GPS, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на австрийскую газету Die Presse.
Проблемы с GPS: самолет Ryanair сел в Чехии вместо Австрии
В работа системы GPS была нарушена во время нахождения самолета над Польшей, и до Вены восстановить ее не удалось. После неудачных попыток посадки самолет перенаправили в аэропорт Брно, где была лучшая видимость.
С 2022 года в Северной Европе выросло число случаев нарушения GPS, и официальные лица считают, что это российская диверсия.