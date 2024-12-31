Как «Санта» спас раненого «Иисуса». История украинского солдата, который провел 94 дня на изолированной позиции

Эвакуация бойцов - это целая операция, которую нужно тщательно планировать, а для ее проведения требуется удача Фото: 24-я бригада ВСУ

Сразу после выхода возле позиции началась перестрелка, но в конце концов они добрались до машины и поехали в стабилизационный пункт.

«В стабпункте меня подлатали, дали обезболивающих, и я попал за праздничный стол к парамедикам на Сочельник. Там была не каша и тушенка, а картошка и нормальная еда. Это было неожиданное чудо», - с радостью вспоминает Иисус.

Чуть позже его завезли еще дальше в больницу - и там уже дали телефон.

Тогда он впервые за много месяцев позвонил родным. «Явился маме 24 декабря поздно очень вечером. Получается, что „Санта" в Сочельник спас „Иисуса" и маме сделал рождественский подарок», - шутит военный.

А 25 декабря на Рождество произошло уже «полное явление» - «Иисус» уже добрался до интернета и написал всем друзьям, которые о нем ничего не слышали уже несколько месяцев.

Вывоз раненых из стабпункта в Часовом Яру - очень непростая задача Фото: 24-я бригада ВСУ

Сейчас «Иисус» лечится в тыловом госпитале и ждет своего первого отпуска.

По его словам, 94 дня на позиции - это еще не рекорд бригады, а сослуживцы, с которыми он должен был выходить, оставались там минимум 104 дня, и он до сих пор не знает, сумели ли их вывести.

На вопрос, как ВСУ удается так долго удерживать Часов Яр, «Иисус» отвечает, что это делается только благодаря самоотверженности людей. «Капец как страшно всем, но работу делают ребята».