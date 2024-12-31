В первый день нового года электроэнергия резко подорожает

Если в последний день 2024 года электроэнергия стоила в среднем 48,03 евро за мегаватт-час (4,8 цента кВтч), то в первый день нового года средняя биржевая цена вырастет до 60,6 евро за МВтч, то есть на 26 процентов. Однако это далеко не окончательная цена для потребителя, поскольку к биржевой цене добавляются государственные акцизы, налог с оборота, плата за возобновляемые источники энергии и плата за сетевое обслуживание.