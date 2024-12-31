Фото Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу

В понедельник около десяти часов вечера на 33-м километре дороги Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, то есть в деревне Мудисте в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, произошло ДТП: автомобиль Ford с прицепом вылетел с дороги и приземлился на крышу.