В понедельник вечером в волости Пыхья-Сакала в деревне Мудисте автомобиль с прицепом вылетел с дороги.
Фото ⟩ Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу
В понедельник около десяти часов вечера на 33-м километре дороги Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, то есть в деревне Мудисте в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, произошло ДТП: автомобиль Ford с прицепом вылетел с дороги и приземлился на крышу.
Водителя автомобиля на месте осмотрели сотрудники скорой помощи, травм, к счастью, у него не обнаружено.
По предварительным данным, дорога на месте происшествия была скользкой.