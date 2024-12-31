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Фото Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу

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В понедельник вечером в волости Пыхья-Сакала в деревне Мудисте автомобиль с прицепом вылетел с дороги. 

В понедельник около десяти часов вечера на 33-м километре дороги Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, то есть в деревне Мудисте в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, произошло ДТП: автомобиль Ford с прицепом вылетел с дороги и приземлился на крышу.

Водителя автомобиля на месте осмотрели сотрудники скорой помощи, травм, к счастью, у него не обнаружено.

По предварительным данным, дорога на месте происшествия была скользкой.

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